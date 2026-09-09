Schwerer Motorradunfall in St. Radegund: 36-Jähriger ins LKH geflogen

Ein 36-jähriger Motorradlenker kam Mittwochnachmittag, 9. September 2026, in einer Kurve zu Sturz. Der Mann erlitt teils schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.

Kurz vor 14 Uhr war der 36-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Motorrad auf der Wetterturmstraße in Rinnegg (Gemeinde St. Radegund) unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einer angrenzenden Wiese. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes sowie Notärzte versorgten den Motorradlenker an der Unfallstelle.

Motorradunfall: 36-Jähriger schwer verletzt

Der 36-Jährige erlitt teils schwere Verletzungen am Bein und an der Schulter. Der Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ flog den 36-Jährigen in das LKH Graz, wo er stationär aufgenommen wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rinnegg standen vor Ort für Absperr- und Aufräumarbeiten im Einsatz. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten nicht erhoben werden.