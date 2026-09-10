Wiederholte Fälle in Graz: Unbekannter entblößte sich vor Kindern

Nach einem erneuten Vorfall von öffentlicher Entblößung im Bereich des Grazer Grünangerparks sucht die Polizei nach dem einem Unbekannten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Nachmittag des 8. September entblößte sich ein bislang unbekannter Mann nahe dem dortigen Spielplatz kurzzeitig vor zwei neunjährigen Mädchen, nachdem er seine Hose heruntergezogen hatte, berichten die Beamten der steirischen Polizei. Im Anschluss soll er auf einem auffälligen lilafarbenen E-Scooter in Richtung der Puntigamer Brücke geflüchtet sein. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Einsatzkräfte blieb ohne Erfolg.

Hose heruntergezogen

Der Vorfall rief allerdings Erinnerungen an einen sehr ähnliches Ereignis im selben Areal wach: Bereits am 25. August fragte ein Unbekannter ein ebenfalls neunjähriges Mädchen, ob es „etwas sehen“ möchte, ehe er vor dem Kind die Hose herunterzog. Danach lief der Mann davon, ohne dass es zu weiteren Annäherungsversuchen kam. Die Begegnung wurde erst einige Tage später zur Anzeige gebracht. Ob die beiden mutmaßlichen Handlungen von desselben Person ausgingen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Ähnliche Personenbeschreibungen

Die Personenbeschreibungen zeigen Parallelen: Der Verdächtige vom 8. September wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt, hat dunkle Haare sowie einen kurzen schwarzen Bart. Er trug eine umgedrehte Kappe, ein graues T-Shirt und grün-schwarze kurze Hosen. Auch der Gesuchte vom Vorfall Ende August wird als etwa 30 Jahre alt, mit schwarzen Haaren und kurzem dunklem Bart beschrieben. Dieser trug jedoch eine Brille, ein schwarzes T-Shirt und kirschfarbene Hosen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Exekutive hat die Kontrollen und die Streifentätigkeit im betreffenden Bereich intensiviert. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen oder den beschriebenen Personen nimmt die Polizeiinspektion Graz-Liebenau unter der Telefonnummer 059133/6588 entgegen. Sollten verdächtige Beobachtungen – insbesondere im Umfeld von Kindern – aktuell wahrgenommen werden, wird darum gebeten, sofort den Notruf 133 zu wählen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2026 um 07:32 Uhr aktualisiert