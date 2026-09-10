Vietnamesisch und vegan: Neues Lokal eröffnet in Graz

Graz bekommt ein neues veganes Restaurant: Am 18. September eröffnet Vevi in der Leonhardstraße 2. Das Konzept setzt auf ausschließlich pflanzliche Gerichte mit vietnamesischem Schwerpunkt.

In der Leonhardstraße steht ein neuer gastronomischer Start bevor: Am Freitag, 18. September 2026, öffnet das Restaurant „Vevi“ erstmals seine Türen in Graz. Auf der Speisekarte stehen ausschließlich vegane Speisen, die sich an der vietnamesischen Küche orientieren. Der neue Betrieb zieht in die Räumlichkeiten in der Leonhardstraße 2 ein. Dort befand sich früher das Bistro „Pastis“, später war das vietnamesische Restaurant „Le Viet“ an diesem Standort zu finden.

©5 Minuten Die Eröffnung wird mittels Aushang am Lokal angekündigt.

Vietnamesische Klassiker – komplett pflanzlich

Bei Vevi werden bekannte Gerichte aus der vietnamesischen Küche ohne tierische Zutaten zubereitet. Zum Angebot gehören unter anderem Sommerrollen, Pho sowie verschiedene Reis- und Nudelgerichte. Auch bei Gerichten, die klassischerweise Fleisch oder Meeresfrüchte enthalten, setzt das Restaurant auf pflanzliche Alternativen. Verwendet werden laut Unternehmen unter anderem Seitan- und Sojaprodukte sowie Alternativen auf Konjakbasis. So sollen etwa vegane Varianten von Ente, Schinken oder Shrimps auf der Speisekarte landen.

Bereits vier Standorte in Wien

Für Vevi ist Graz nicht der erste Standort. Das Unternehmen betreibt bereits vier Restaurants in Wien. Mit der Eröffnung in der Leonhardstraße folgt nun der fünfte Standort. Damit kommt ein weiteres rein veganes Gastronomieangebot ins Grazer Univiertel, wo kürzlich erst eine Martin Auer Filiale geschlossen hat. Mehr dazu hier: Martin Auer schließt Filiale im Grazer Univiertel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2026 um 10:27 Uhr aktualisiert