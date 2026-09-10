Rätselhafter Diebstahl: Wieder Büste aus Grazer Stadtpark verschwunden

Erneut fehlt eine historische Büste im Grazer Stadtpark. Nur wenige Monate nach dem Verschwinden eines weiteren Denkmals wurde nun der leere Sockel eines Historikers entdeckt.

Ein weiterer Fall sorgt im Grazer Stadtpark für Aufsehen: Die Büste des Historikers Hans Pirchegger ist verschwunden. Der leere Sockel wurde in den Morgenstunden im Bereich der Attemsgasse entdeckt, berichtet die Kleine Zeitung. Damit handelt es sich bereits um den zweiten Fall innerhalb weniger Monate. Erst im Juni war die Büste des Schriftstellers Franz Nabl aus dem Stadtpark entfernt worden. Sie ist bislang nicht wieder aufgetaucht.

Stadt vermutet mehrere mögliche Motive

Noch ist unklar, wer hinter den Taten steckt. Seitens der Stadt wird neben einem möglichen ideologischen Hintergrund auch ein Diebstahl wegen des Materials in Betracht gezogen. Die beiden Büsten bestehen aus Bronze, die aufgrund ihres hohen Kupferanteils einen gewissen Materialwert besitzt. Bei Hans Pirchegger beläuft sich der entstandene Schaden laut Stadt auf rund 12.000 Euro. Die Stadt hat in dem aktuellen Fall bereits Anzeige erstattet.

Hinweise gesucht

Kulturstadträtin Claudia Unger (ÖVP) verweist zugleich auf die historische Auseinandersetzung mit den dargestellten Persönlichkeiten. Sowohl Nabl als auch Pirchegger wird eine Nähe zum Nationalsozialismus zugeschrieben. Für Unger sei eine kritische Beschäftigung mit belasteten historischen Figuren wichtig. Eine Entfernung von Denkmälern sei dafür jedoch nicht der richtige Weg. Stattdessen setzt sie auf zusätzliche Informationen und eine Einordnung der jeweiligen historischen Hintergründe. Wer im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Büsten verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird um Hinweise an die Polizei gebeten.