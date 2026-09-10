HSG Graz verpflichtet Ex-Nationalspieler mit großer Vita

Die HSG Holding Graz hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Igor Žabić wechselt ein international erfahrener Kreisläufer zum Grazer Handballklub. Der 34-jährige Slowene ist 2,02 Meter groß und bringt zahlreiche Einsätze auf europäischer Bühne mit. Žabić stammt aus Celje und wurde beim slowenischen Spitzenklub RK Celje Pivovarna Laško ausgebildet. Bereits in der Saison 2013/14 kam er dort in der Champions League zum Einsatz.

Stationen quer durch Europa

In den folgenden Jahren spielte der Slowene bei zahlreichen Vereinen in Europa. Seine Stationen führten ihn unter anderem zu Śląsk Wrocław, Orosháza, Sporting Lissabon, Wisła Płock, Limoges, Kadetten Schaffhausen und AEK Athen. Besonders viel internationale Erfahrung sammelte Žabić bei Wisła Płock. Dort absolvierte er drei Spielzeiten in der Champions League und traf dabei unter anderem auf europäische Topklubs wie Barcelona, Veszprém, Kiel, Magdeburg und Paris Saint-Germain. Auch in der European League, im EHF-Cup und im Challenge Cup kam der Kreisläufer zum Einsatz.

Verstärkung für Angriff und Abwehr

Bei der HSG soll Žabić vor allem auf der Kreisläuferposition für Entlastung sorgen. Gleichzeitig erwartet sich der Verein vom Neuzugang zusätzliche Qualität in der Defensive. „Wir freuen uns sehr, dass sich Igor für uns entschieden hat“, sagt HSG-Clubmanager Michael Schweighofer. Neben der Entlastung für Lukas Schweighofer und Julian Schöpf soll der Slowene vor allem in der Abwehr für Verstärkung sorgen. Žabić selbst war bereits beim Saisonauftakt gegen Krems vor Ort und zeigte sich von seinem neuen Umfeld angetan. Die ersten Trainingseinheiten hätten ihm viel Freude bereitet, auch die Atmosphäre in der Halle habe ihn beeindruckt.

34 Länderspiele für Slowenien

Auch für die slowenische Nationalmannschaft war Žabić im Einsatz. Zwischen 2017 und 2021 absolvierte er insgesamt 34 Länderspiele und erzielte dabei 46 Treffer. Nun soll seine internationale Erfahrung der HSG Holding Graz in der österreichischen Liga zugutekommen.