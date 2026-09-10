Bei Rot über Straße: Grazerin (69) von Auto erfasst – schwer verletzt

Bei einer Kreuzung in Graz-Wetzelsdorf kam es Donnerstagvormittag zu einer Kollision. Eine 69-jährige Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagvormittag im Grazer Bezirk Wetzelsdorf. Eine 69-jährige Grazerin wurde beim Überqueren der Straßgangerstraße von einem Wagen erfasst und schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr im Bereich der Kreuzung Straßgangerstraße und Grottenhofstraße.

Kollision trotz Notbremsung

Die Fußgängerin wollte die Straßgangerstraße überqueren. Die Fußgängerampel zeigte zu diesem Zeitpunkt Rot. Dennoch betrat die 69-Jährige die Fahrbahn – allerdings nicht über den dortigen Schutzweg, sondern daneben. Zur selben Zeit war eine 59-jährige Grazerin mit ihrem Wagen auf der Grottenhofstraße in Richtung Osten unterwegs. An der Kreuzung wollte sie nach links in die Straßgangerstraße einbiegen. Als die Lenkerin die Fußgängerin bemerkte, leitete sie noch eine Notbremsung ein. Den Zusammenstoß konnte sie jedoch nicht mehr verhindern. Die 69-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert.

Schwer verletzt ins UKH Graz

Die Fußgängerin erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung und brachte die 69-Jährige anschließend zur weiteren Behandlung ins UKH Graz.