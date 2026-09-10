Arche Noah startet Schultüten-Aktion für Vierbeiner

Zum Schulstart sollen auch die Vierbeiner im Tierheim nicht leer ausgehen: Die Arche Noah sammelt mit einer besonderen Schultüten-Aktion Leckerlis, Spielzeug und kleine Überraschungen für ihre Schützlinge.

Zum Schulanfang hat sich das Tierheim Arche Noah eine besondere Aktion für seine Schützlinge überlegt. Unter dem Motto „Schultüte für unsere Tierheimtiere“ werden Spenden für die dort untergebrachten Hunde und Katzen gesammelt. Statt Heften und Stiften dürfen die Schultüten mit Dingen gefüllt werden, über die sich Vierbeiner freuen. Gesucht werden unter anderem Leckerlis, Spielzeug und kleine Überraschungen, die anschließend den Tieren zugutekommen.

Leckerlis helfen beim Training

Die gespendeten Leckerlis sollen dabei nicht nur für Freude sorgen. Das Tierheim setzt sie auch beim Training mit den Hunden ein und möchte ihnen damit das Lernen erleichtern. Für die Katzen ist vor allem Spielzeug gefragt. Es soll Abwechslung und Beschäftigung in den Alltag der Tiere bringen und damit die Zeit im Tierheim angenehmer gestalten.

Spenden können vorbeigebracht werden

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann eine gefüllte Schultüte direkt beim Tierheim abgeben. Alternativ besteht die Möglichkeit, benötigte Artikel über die Wunschliste der Arche Noah zu bestellen. Das Tierheim hofft nun auf möglichst viele tierische „Schultüten“, um seinen Schützlingen zum Schulstart eine Freude zu machen und für zusätzliche Abwechslung im Tierheimalltag zu sorgen.