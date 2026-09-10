Waghalsige Flucht in Graz: E-Moped-Fahrer gefährdet Passanten

Ein E-Moped-Fahrer soll Montagabend in Graz-Liebenau vor der Polizei geflüchtet sein. Dabei soll er rote Ampeln missachtet und mehrere Menschen gefährdet haben.

Eine Polizeistreife wurde Montagabend im Grazer Bezirk Liebenau auf ein E-Moped aufmerksam. Das Fahrzeug war ohne Zulassung unterwegs und soll deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h gefahren sein. Gegen 19.30 Uhr bemerkten die Beamten das E-Moped auf der Liebenauer Hauptstraße in Richtung Süden. Darauf saßen ein Mann als Lenker und eine Frau mit langen schwarzen Haaren als Beifahrerin. Als die Polizisten versuchten, das Fahrzeug anzuhalten, setzte der Fahrer seine Fahrt fort.

Flucht führte bis zum Murradweg

Trotz Blaulicht, Folgetonhorn und Lautsprecherdurchsagen soll der Mann nicht angehalten haben. Stattdessen fuhr er über die Puntigamer Straße, Ziehrerstraße und durch den Maria-Cäsar-Park weiter in die Angerergasse. Von dort setzte der Verdächtige seine Flucht auf dem Murradweg fort. Während der Fahrt soll er mehrfach rote Ampeln missachtet haben. Nach Angaben der Polizei mussten mehrere Personen ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem E-Moped zu verhindern. Auf dem Radweg kam außerdem ein Kind zu Sturz. Das Kind gab laut Polizei an, dabei nicht verletzt worden zu sein. Dem Fahrer gelang schließlich die Flucht in unbekannte Richtung.

14-Jähriger als Verdächtiger ausgeforscht

Durch interne Hinweise konnten die Ermittler schließlich einen 14-jährigen Grazer als mutmaßlichen Lenker ausforschen. Der Mann bestritt zunächst, mit dem E-Moped gefahren zu sein. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen räumte er die Fahrt jedoch ein. Da die Polizei von einer möglichen Gefährdung der körperlichen Sicherheit ausgeht, werden nun weitere Zeugen gesucht.

Polizei bittet um Hinweise

Personen, die durch die Fahrweise des E-Moped-Fahrers gefährdet wurden oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Graz-Liebenau unter 059133/6588 zu melden.

Korrekturhinweis: Zunächst wurde seitens der Polizei mitgeteilt, dass der Verdächtige 24 Jahre alt ist. In einer korrigierten Aussendung wurde dann darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Verdächtigen doch um einen erst 14-Jährigen handelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2026 um 15:32 Uhr aktualisiert