Nach Pause: Tino Wawra kehrt als Sportdirektor zum GAK zurück

Tino Wawra steigt ab sofort wieder schrittweise in die operative Arbeit beim GAK ein. Mit 1. Oktober soll er wieder die gesamte sportliche Verantwortung als Sportdirektor übernehmen. Während seiner Abwesenheit hatte Chefscout Andreas Lienhart die Aufgaben der sportlichen Leitung vorübergehend übernommen. Der Verein bedankt sich bei Lienhart für seinen Einsatz in dieser Phase. Künftig konzentriert sich Lienhart wieder auf seine bisherigen Kernbereiche. Als Chefscout bleibt er für das Scouting sowie die Kaderplanung zuständig und verantwortet weiterhin die Suche nach und Betreuung von Entwicklungsspielern.

Perchtold wird Sportvorstand

Zusätzlich erweitert der GAK seine sportliche Führung um die Position des Sportvorstands. Diese übernimmt mit Marco Perchtold ein langjähriger Kapitän und prägender Spieler der Vereinsgeschichte. Perchtold begleitete den Weg des GAK aus den unteren Ligen zurück bis in die Bundesliga. Nun soll er seine Erfahrung auch in die operative Vereinsführung einbringen. Sein Aufgabenbereich umfasst die sportliche Gesamtentwicklung des Klubs. Neben der weiteren Ausrichtung des Profibereichs soll er sich auch um die Entwicklung des Nachwuchs-, Akademie- und Frauenfußballs kümmern.

Enge Zusammenarbeit mit Wawra und Lienhart

Perchtold sieht in seiner neuen Funktion die Möglichkeit, seine bisherige Erfahrung noch stärker für den Verein einzusetzen. „Ich kenne den GAK in all seinen Facetten und weiß, was diesen Klub ausmacht“, erklärt der neue Sportvorstand. Sein Ziel sei es, den Verein gemeinsam nachhaltig weiterzuentwickeln. Besonders freut er sich laut eigenen Angaben auf die Zusammenarbeit mit Tino Wawra und Andreas Lienhart. Auch Präsident René Ziesler begrüßt die neue Aufstellung. Die Rückkehr von Wawra sei für den Verein ebenso wichtig wie die weitere Unterstützung durch Lienhart. Mit Perchtold komme zudem eine Persönlichkeit ins sportliche Management, die den Klub „in- und auswendig kennt“ und künftig als Bindeglied Impulse setzen soll.