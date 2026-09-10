Erstes jüdisches Kulturzentrum Österreichs in Graz eröffnet

In Graz wurde am Donnerstag das Milton Weber-Kulturzentrum eröffnet. Es gilt als erste permanente Kultureinrichtung einer jüdischen Gemeinde in Österreich und soll Raum für Kultur, Geschichte und gesellschaftliche Debatten bieten.

Graz hat seit Donnerstag einen neuen Ort für jüdische Kultur und gesellschaftlichen Austausch. Im Beisein von Landeshauptmann Mario Kunasek und Bürgermeisterin Elke Kahr wurde das Milton Weber-Kulturzentrum eröffnet. Nach Angaben der Israelitischen Kultusgemeinde handelt es sich um die erste permanente Kultureinrichtung einer jüdischen Gemeinde in Österreich. Benannt ist das neue Zentrum nach Milton Franklin Weber. Der aus Graz stammende Musiker und Dirigent konvertierte zum Judentum, wurde während des Nationalsozialismus verfolgt und begann später in den USA ein neues Leben.

Idee entstand nach Angriffen auf Grazer Synagoge

Die Pläne für ein jüdisches Kulturzentrum reichen bis ins Jahr 2021 zurück. Die Idee entstand vor dem Hintergrund der Angriffe auf die Grazer Synagoge und wurde unter anderem vom damaligen Bürgermeister Siegfried Nagl unterstützt. Ermöglicht wurde das Projekt durch das Land Steiermark, die Stadt Graz und die Jüdische Kultusstiftung. Das Kulturzentrum soll künftig Musik, Literatur, Geschichte und gesellschaftspolitische Debatten miteinander verbinden.

Rosen fordert offenen politischen Diskurs

Bei der Eröffnung nutzte Elie Rosen, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für Salzburg, Steiermark und Kärnten, seine Rede auch für gesellschaftspolitische Botschaften. Er kritisierte die aus seiner Sicht zunehmende Dämonisierung politischer Gegner und sprach sich gegen politische Ausgrenzung aus. Maßstab für die demokratische Auseinandersetzung müsse die Verfassung und nicht die Parteizugehörigkeit sein. Zudem forderte Rosen gleiche Maßstäbe bei der Beurteilung antisemitischer Vorfälle – unabhängig davon, aus welchem politischen Umfeld diese stammen. Das neue Zentrum solle dabei nicht vorgeben, „was gedacht werden muss“, sondern einen Raum schaffen, in dem eigenständiges Denken und offene Diskussion möglich sind.

Zwei Ausstellungen zum Auftakt

Zum Start des Kulturprogramms werden zwei Ausstellungen des französischen Fotografen Ouriel Morgensztern gezeigt. „Eine Reise um die Welt“ beschäftigt sich mit dem jüdischen Leben in unterschiedlichen Städten und dessen Entwicklung zwischen 2015 und 2025. Die Ausstellung „Israel at home“ widmet sich hingegen dem gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Leben in Israel. Dabei werden auch Eindrücke aus Tel Aviv und Jerusalem gezeigt.