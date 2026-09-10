Führungswechsel bei steirischen Malern und Tapezierern

Führungswechsel bei den steirischen Malern und Tapezierern: Franz Konrad übernimmt mit 11. September die Landesinnung. Sein Vorgänger Hannes Koudelka bleibt weiterhin auf Landes- und Bundesebene aktiv.

n der Spitze der steirischen Landesinnung der Maler und Tapezierer kommt es zu einem Wechsel: Franz Konrad übernimmt mit 11. September die Funktion des Landesinnungsmeisters. Er folgt auf Hannes Koudelka, der der Innung weiterhin erhalten bleibt. Konrad übernimmt die neue Funktion auf Vorschlag des Wirtschaftsbundes Steiermark. Mit den Aufgaben der Innung ist er bereits bestens vertraut: Seit 2019 war er Stellvertreter von Koudelka und sammelte zudem Erfahrung auf Bundesebene.

Fokus auf Fachkräfte und bessere Rahmenbedingungen

Als neuer Landesinnungsmeister will Konrad vor allem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Betriebe, die Sicherung von Fachkräften sowie eine starke Interessenvertretung in den Mittelpunkt stellen. „Unsere Betriebe brauchen rasch spürbare Entlastung, damit wieder mehr Spielraum für Investitionen und Wachstum entsteht“, betont Konrad. Wichtig sei ihm zudem der direkte Austausch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern.

Koudelka bleibt weiterhin aktiv

Für Hannes Koudelka bedeutet der Führungswechsel keinen vollständigen Abschied. Er bleibt der steirischen Landesinnung als Ausschussmitglied erhalten. Zudem übt er bis zum Ende der laufenden Periode weiterhin die Funktion des Bundesinnungsmeisters aus. Wirtschaftsbund-Direktor Jochen Pack bedankte sich bei Koudelka für dessen langjährigen Einsatz und gratulierte Konrad zu seiner neuen Aufgabe.