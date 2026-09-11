Nach 18 Jahren wieder Meister: Graz Giants verewigen sich im Goldenen Buch

Große Ehre für die Graz Giants: Nach dem ersten Meistertitel seit 18 Jahren wurde das Team im Grazer Rathaus empfangen und durfte sich im Goldenen Buch der Stadt verewigen.

Die Graz Giants haben in diesem Sommer nach 18 Jahren wieder den österreichischen Meistertitel im American Football nach Graz geholt. Für diesen Erfolg wurde die Mannschaft am Donnerstag im Grazer Rathaus empfangen.

Die Graz Giants haben in diesem Sommer nach 18 Jahren wieder den österreichischen Meistertitel im American Football nach Graz geholt. Für diesen Erfolg wurde die Mannschaft am Donnerstag im Grazer Rathaus empfangen.

Die Graz Giants haben in diesem Sommer nach 18 Jahren wieder den österreichischen Meistertitel im American Football nach Graz geholt. Für diesen Erfolg wurde die Mannschaft am Donnerstag im Grazer Rathaus empfangen. Dort durften sich die frischgebackenen Champions auch in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Bürgermeisterin Elke Kahr begrüßte die Mannschaft am 10. September im Rathaus. Gemeinsam wurde der sportliche Erfolg gefeiert, ehe die Eintragung in das Goldene Buch im Stadtsenatssitzungssaal erfolgte.

Stadt Graz gratuliert zum Meistertitel

Kahr würdigte dabei die lange Tradition und die Erfolge des Vereins. Auch Sportstadtrat Kurt Hohensinner gratulierte und hob insbesondere die Vorbildwirkung der Spieler für junge Menschen hervor. Stadtrat Rene Apfelknab erinnerte beim Empfang an seine persönliche Verbindung zum Verein. Sein Sohn spielte bei den Giants, zudem war Apfelknab selbst in verschiedenen Funktionen für den Verein tätig. Grünen-Klubobfrau Anna Slama, die Vizebürgermeisterin Judith Schwentner vertrat, betonte wiederum die Bedeutung der Nachwuchsarbeit. Giants-Geschäftsführerin Sandra Lang bedankte sich für den Empfang. Die öffentliche Anerkennung sei für den Verein auch bei der Suche nach neuen Sponsoren und Spielern von Bedeutung.

©Stadt Graz/Fischer ©Stadt Graz/Fischer

Elfter Meistertitel der Vereinsgeschichte

Den Grundstein für den Rathaus-Empfang legten die Giants am 25. Juli. Im Finale der Austrian Bowl setzten sich die Grazer vor 3.256 Zuschauern in Maria Enzersdorf knapp mit 16:14 gegen die Danube Dragons durch. Damit holten sie erstmals seit 18 Jahren wieder den österreichischen Meistertitel. Für den traditionsreichen Grazer Verein war es bereits der elfte Meistertitel seiner Geschichte.

Seit 1981 Teil des Grazer Sports

Gegründet wurden die Graz Giants im Jahr 1981. Damit gelten sie als ältester noch bestehender American-Football-Verein Österreichs. Neben dem Spitzensport spielt auch die Nachwuchsarbeit eine zentrale Rolle. Ihre Heimspiele tragen die Giants im ASKÖ-Stadion in Graz-Eggenberg aus. Nach dem Meistertitel 2026 haben sich die Spieler nun auch dauerhaft im Goldenen Buch ihrer Heimatstadt verewigt.