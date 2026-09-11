Studentin (24) in Graz getötet: Wollte sie ihre kleine Schwester schützen?

Der gewaltsame Tod einer 24-jährigen Frau in Graz beschäftigt die Ermittler weiterhin. Die junge Frau war am 3. September tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Als dringend Tatverdächtiger gilt der 23-jährige Bruder ihres Lebensgefährten. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Eine Obduktion ergab massive Gewalt gegen den Kopf als Todesursache. Zwischen der 24-Jährigen und dem Tatverdächtigen habe es einen „länger schwelenden Konflikt“ gegeben, so Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.

Streit soll mit 14-jähriger Schwester zusammenhängen

Wie die Kronen Zeitung berichtet, soll der Tatverdächtige bereits längere Zeit Interesse an der damals 14-jährigen Schwester der später Getöteten gezeigt haben. Die 24-Jährige soll versucht haben, ihre minderjährige Schwester davor zu schützen und den 23-Jährigen aufgefordert haben, Abstand zu ihr zu halten. Ob dieser Zusammenhang tatsächlich das mögliche Motiv für die spätere Tat war, ist nicht offiziell bestätigt.

Trauer an der TU Graz

Die Getötete studierte an der Technischen Universität Graz und war dort auch als engagierte Studierenden-Botschafterin aktiv. Die Universität zeigte sich in einer Stellungnahme tief betroffen „Wir sind zutiefst betroffen: Eine Studentin und engagierte Studierenden-Botschafterin der TU Graz wurde Opfer eines unfassbaren Gewaltverbrechens.“ Weiter heißt es von der TU Graz: „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ihren Angehörigen, Freund*innen und allen Menschen, die ihr nahestanden. Ihnen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl.“ Die Universität betont zudem ihre klare Haltung gegen Gewalt: „Die TU Graz stellt sich entschieden gegen jede Form von Gewalt an Frauen.“