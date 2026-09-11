„Obszöner Preis“: Martin Auer kassiert Kritik für 60-Dollar-Brot in New York

Die Grazer Bäckerei Martin Auer hat mit „RYE by Martin Auer“ einen neuen Standort in New York eröffnet. Für Diskussionen sorgt vor allem der Preis vom Brot.

Die Grazer Bäckerei Martin Auer hat am Donnerstag eine Filiale in Manhattan eröffnet und sorgt mit dem Brot-Preis für viel Kritik.

Die Grazer Bäckerei Martin Auer hat am Donnerstag eine Filiale in Manhattan eröffnet und sorgt mit dem Brot-Preis für viel Kritik.

Am 10. September hat Martin Auer mit „RYE by Martin Auer“ erstmals einen Standort in New York eröffnet. Die Grazer Bäckerei will damit auch am US-Markt Fuß fassen. Auf Instagram wurde die Eröffnung von zahlreichen Nutzern kommentiert. Neben Glückwünschen und Interesse an dem neuen Standort findet sich darunter auch deutliche Kritik – vor allem am Preis des Brotes.

60 Dollar für einen Laib Brot

Für besonders viel Gesprächsstoff sorgt ein Preis von 60 US-Dollar für einen Laib Brot. Mehrere User zeigen sich angesichts dieser Summe empört. „Brot ist ein Grundnahrungsmittel und daraus ein Designprodukt um 60 Dollar zu machen, finde ich abartig“, schreibt etwa eine Nutzerin. Eine andere bezeichnet den Preis als „ganz schön frech“. Wieder andere sprechen von einem „obszönen Preis“ und erklären, eigentlich Fans der Bäckerei zu sein, von der Preisgestaltung in New York aber abgestoßen zu sein. Auch der Vergleich mit den Preisen der Grazer Filialen wird gezogen. „Immerhin wirken die Preise beim Auer in Graz jetzt im Vergleich zu NYC echt harmlos“, lautet ein weiterer Kommentar.

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User über Brot-Preis „schockiert“

Besonders ausführlich fällt die Kritik einer Userin aus, die nach eigenen Angaben selbst als Bäckerin arbeitet. Sie schreibt, sie sei „ehrlich gesagt schockiert“ über die 60 Dollar und empfinde den Preis als völlig realitätsfern. Gerade angesichts von Nachhaltigkeit, dem respektvollen Umgang mit Lebensmitteln und der Frage nach deren Leistbarkeit sei es problematisch, ein Grundnahrungsmittel zu einem Luxusprodukt für Wohlhabende zu machen. Zudem erklärt die Userin, sie habe früher selbst für Martin Auer gearbeitet und die bodenständige Haltung der Bäckerei und des Chefs geschätzt. Die aktuelle Entwicklung stehe aus ihrer Sicht weit von diesen Werten entfernt.

Auch auf Reddit wird diskutiert

Nicht nur unter dem Instagram-Beitrag wird über den Preis gesprochen. Auch auf Reddit findet sich eine Diskussion über den neuen New-York-Standort. Ein User schreibt dort, er habe aus Interesse die Bewertungen zum neuen Geschäft angesehen und sei angesichts des Brotpreises überrascht gewesen. Während die Preise von Martin Auer in Graz bereits als hoch wahrgenommen würden, seien 60 Dollar für einen Laib Brot noch einmal eine andere Größenordnung. Grundsätzlich findet der User es positiv, dass ein Grazer Unternehmen in New York vertreten ist. Der Preis sorge bei ihm allerdings für Unverständnis und sei ihm im Zusammenhang mit dem Grazer Unternehmen „fast schon etwas peinlich“.