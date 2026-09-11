„Was ist denn da passiert?“: Alter Pongratz-Moore-Steg wurde zerlegt

Wer derzeit am Murufer unterwegs ist, dürfte sich über einen ungewöhnlichen Anblick wundern: Der alte Pongratz-Moore-Steg ist plötzlich in zwei Teile geteilt. Dahinter steckt allerdings kein Unfall.

„Was ist denn das passiert?“ Ein Blick auf die Brücke sorgt derzeit bei manchen Grazerinnen und Grazern für Verwunderung. Der alte Steg über die Mur, der die Stadtteile Andritz und Gösting verbindet, ist nicht mehr als durchgehende Konstruktion zu sehen. Der Grund ist der bevorstehende Abbau. Die alte Brücke muss weichen, weil bereits eine neue Verbindung errichtet wird.

Rost machte ursprünglichen Plan unmöglich

Eigentlich war vorgesehen, den alten Steg nach dem Einheben der neuen Brücke auf diese zu heben und anschließend abzutransportieren. Der Plan erwies sich jedoch als nicht umsetzbar. Das Problem: Die alte Konstruktion ist deutlich stärker von Rost betroffen als für das geplante Vorgehen vertretbar. Deshalb wurde eine andere Lösung gewählt. Der Steg wurde in der Mitte getrennt und soll nun in zwei Teilen entfernt werden. Der Abbau über der Mur ist dabei besonders vorsichtig durchzuführen, damit keine Verunreinigungen ins Gewässer gelangen.

Neue Brücke bereits eingehoben

Der ungewöhnliche Anblick steht im Zusammenhang mit dem spektakulären Einhub des neuen Pongratz-Moore-Stegs vor wenigen Wochen. Das rund 280 Tonnen schwere Tragwerk wurde mit einem Kran über die Bäume gehoben und anschließend an seinen endgültigen Platz gebracht. Inzwischen sind auch die Leitungen auf die neue Konstruktion verlegt. Die Versorgung mit Strom und Wasser konnte während der Arbeiten aufrechterhalten werden.

Neue Verbindung soll Ende 2026 fertig sein

Der alte Steg stammt aus dem Jahr 1968 und war ursprünglich als Rohrbrücke für Leitungen der Grazer Stadtwerke errichtet worden. Später wurde er auch für Fußgänger und Radfahrer geöffnet. Wegen erheblicher Korrosions- und anderer Schäden musste die alte Konstruktion bereits 2023 gesperrt werden. Der Neubau gestaltet sich aufgrund der Lage an der Mur und zahlreicher bestehender Leitungen aufwendig. Die Fertigstellung der neuen, breiteren Brücke ist zum Jahreswechsel 2026/27 vorgesehen.