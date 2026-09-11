180 Mitarbeiter betroffen: Bekannter Anlagenbauer schlittert erneut in Millionenpleite

Die Christof Industries Austria GmbH hat beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Rund 180 Beschäftigte und etwa 450 Gläubiger sind betroffen.

Die Grazer Christof Industries Austria GmbH steht erneut vor einem Sanierungsverfahren. Der im Maschinen- und Anlagenbau tätige Betrieb mit Sitz in Graz hat am Freitag, 11. September, einen entsprechenden Antrag beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz eingebracht, wie Alpenländischer Kreditorenverband (AKV) und KSV1870 berichten. Nach Angaben des AKV belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 62,6 Millionen Euro. Der KSV1870 nennt bei den Passiva rund 30 Millionen Euro zu Liquidationswerten und weist auf weitere rund 32 Millionen Euro mögliche Kosten für nicht fertiggestellte Projekte im Fall einer Zerschlagung hin. Den rund 450 betroffenen Gläubigern sowie den 180 Beschäftigten an den Standorten Graz, Wels und Wien steht damit eine neuerliche Sanierung bevor.

Unternehmen soll fortgeführt werden

Eine Schließung ist derzeit nicht das Ziel. Christof Industries Austria will den Betrieb fortsetzen und sich über einen Sanierungsplan finanziell neu aufstellen. Vorgesehen ist eine Quote von 20 Prozent für die Insolvenzgläubiger. Diese soll innerhalb von 24 Monaten nach Annahme und rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans bezahlt werden. Die konkrete Ausgestaltung des Plans soll noch erfolgen.

Mehrere Belastungen führten zu Problemen

Als Ursachen für die neuerlichen finanziellen Schwierigkeiten nennt das Unternehmen mehrere Faktoren. Die Corona-Pandemie habe zu Verzögerungen und Problemen bei der Abwicklung von Großprojekten geführt. Hinzugekommen seien die Folgen des Russland-Ukraine-Krieges, stark gestiegene Energiepreise und erhebliche Kostenüberschreitungen bei zwei größeren Projekten. Bereits 2022 war Christof Industries Austria in ein Sanierungsverfahren gerutscht. Dieses wurde 2023 nach einem erfolgreichen Sanierungsplan abgeschlossen. Die damals vereinbarte Quote von 20 Prozent wurde laut den vorliegenden Angaben vollständig erfüllt. Im Zuge der damaligen Restrukturierung wurden unter anderem Bereiche geschlossen und die Zahl der Beschäftigten reduziert.

Fehlende Bankfinanzierung und Schiedsverfahren

Nach dem Abschluss des ersten Sanierungsverfahrens konnte das Unternehmen laut eigenen Angaben keine ausreichende Bankfinanzierung mehr erhalten. Zusätzlich belastete ein Schiedsverfahren in London die finanzielle Situation. Dabei ging es um die Abgeltung von Mehrleistungen bei einem Großprojekt. Der Ende August 2026 eingelangte Schiedsspruch sei laut Unternehmen überraschend deutlich schlechter ausgefallen als erwartet. Die daraus entstandenen finanziellen Folgen hätten schließlich zu einem erheblichen Liquiditätsengpass geführt. Laut Antrag wurden die Gehälter bis einschließlich Juli bezahlt, vom Urlaubsgeld wurden 50 Prozent ausbezahlt.

Insolvenzverwalter prüft Fortführung

Ob der Betrieb tatsächlich weitergeführt werden kann, muss nun im weiteren Verfahren geprüft werden. Der noch zu bestellende Insolvenzverwalter soll unter anderem beurteilen, ob die Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der geplante Sanierungsplan umgesetzt werden kann. Christof Industries Austria ist Teil der Christof-Industries-Gruppe. Das Unternehmen ist unter anderem in den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Montage, Reparatur sowie im technischen Service und bei Wartungsarbeiten für Industrieanlagen tätig. Neben dem Grazer Hauptsitz bestehen Zweigniederlassungen in Wien und Wels.

Sanierungsverfahren wurde nun eröffnet

Wie der KSV1870 ergänzend berichtet, wurde nun ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht für Zivilrechtssachen eröffnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.09.2026 um 11:08 Uhr aktualisiert