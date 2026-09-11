Jetzt doch: Queere Hütte kehrt zum Aufsteirern zurück

Erst hieß es, die queere Hütte werde beim Aufsteirern 2026 fehlen. Eine Woche vor der Brauchtumsveranstaltung kommt die überraschende Wende: „Jodie’s Fuxteiflswüde Jausn Hüttn“ feiert ihr Comeback.

Beim Aufsteirern 2026 sollte es eigentlich keine Fortsetzung geben: Die RosaLila PantherInnen hatten erst im Juli mitgeteilt, dass ihre queere Hütte heuer nicht Teil des Volkskulturfestes sein werde. Nun kommt es offenbar anders. „Jodie’s Fuxteiflswüde Jausn Hüttn“ soll am Aufsteirern-Wochenende doch wieder in der Grazer Herrengasse stehen.

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Comeback für die rosa Hütte

Wie nun angekündigt wurde, kehrt die Hütte am 19. und 20. September 2026 zurück. Hüttenwirtin Jodie Fox und ihr Team wollen damit an das vergangene Jahr anknüpfen. Geplant ist die Hütte als Treffpunkt während des zweitägigen Festes. Besucherinnen und Besucher sollen dort Getränke, Lebkuchenherzen und eine gemütliche Atmosphäre vorfinden. Das Team kündigt zudem wieder die für die Hütte typische humorvolle Note an.

Queere Hütte kam im Vorjahr gut an

Ursprünglich hieß es, die Hütte würde heuer nicht stattfinden. Mehr dazu hier: Nach dem Aufsteirern-Eklat: Queere Hütte heuer nicht mehr dabei. Der Verein RosaLila PantherInnen bedauerte die Entscheidung und verwies dabei auch auf die Erfahrungen aus dem Vorjahr. 2025 war die Hütte erstmals beim Aufsteirern dabei und stand schon vor dem Fest im Mittelpunkt einer politischen Debatte. Damals gab es Bedenken aus dem Büro von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), weshalb die Teilnahme zunächst infrage stand. Nach Gesprächen mit dem Veranstalter durfte die Hütte schließlich doch öffnen. Sie entwickelte sich während des Festes zu einem beliebten Treffpunkt.

©5 Minuten Die „queere Hütte“ der RosaLila PantherInnen war im Vorjahr gut besucht.

Spruch sorgt erneut für Aufmerksamkeit

Auch Lebkuchenherzen gehören diesmal zum Angebot. Darauf findet sich der Spruch „Mei Welt is bunt mit dir“ – jener Satz, dessen Verwendung im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit der Hütte nach Darstellung der RosaLila PantherInnen untersagt worden war. Heuer soll er nun doch auf den Lebkuchenherzen stehen. Das Organisationsteam kommentiert die Rückkehr mit einem Augenzwinkern: „Wir wollen eigentlich nur zeigen, dass wir die perfekten Schwiegerenkerl sind.“ Auch die Wahl des Standorts wird humorvoll kommentiert. Dass die Hütte ausgerechnet an diesem Wochenende in der Herrengasse stehen wird, sei „natürlich wirklich reiner Zufall und hat absolut nichts mit anderen Innenstadtveranstaltungen zu tun“, heißt es vom Organisationsteam. Damit dürfte die rosa Hütte auch heuer wieder für Gesprächsstoff sorgen.

Jodie Fox erzählt die Geschichte der Hütte

Wer die Vorgeschichte rund um die Hütte genauer erfahren möchte, bekommt am Samstagabend noch eine weitere Gelegenheit dazu. Jodie Fox erzählt am 19. September ab 20.30 Uhr im Schauspielhaus Graz die Geschichte rund um die rosa Hütte beim Aufsteirern 2025. Unter dem Titel „Volkskultureller Mehrwert“ geht es um die damaligen Diskussionen, Verbote und die politische Aufregung rund um den Stand. Die rund 40-minütige Veranstaltung findet im Rahmen der Auftaktparty statt, der Eintritt ist frei. Die Plätze werden nach dem Prinzip „First come, first served“ vergeben.