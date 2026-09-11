Neueröffnung in Graz: OBI schickt Hornbach ein „Bussi“

Ein neuer Hornbach sperrt in Graz-Liebenau auf und OBI lässt sich die Begrüßung nicht nehmen. Mit XXL-Maßstab, Hubschrauber und Flugzeug wurde aus der Neueröffnung ein ziemlich sichtbares Nachbarschaftsduell.

Wer am Freitagmorgen (11. September) rund um Graz-Liebenau nach oben geschaut hat, konnte eine eher ungewöhnliche Baumarkt-Botschaft entdecken. Zur Eröffnung der neuen Hornbach-Filiale rückte Mitbewerber OBI nämlich nicht mit Blumenstrauß oder Brot und Salz an. Stattdessen kreiste ein Kleinflugzeug mit einem rund 20 Meter langen Schleppbanner über dem Geschehen. Darauf stand: „Der Maßstab in Graz sind wir. Bussi OBI“. Dazu kam ein Hubschrauber, der einen überdimensionalen OBI-Maßstab durch die Luft trug. Die neue Baumarkt-Nachbarschaft begann damit jedenfalls alles andere als kleinlaut.

©OBI Österreich Auch aus der Luft war die Botschaft nicht zu übersehen: OBI schickte ein „Bussi“ zur Neueröffnung.

Alles nach Maß

Auch am Boden blieb OBI seiner Linie treu. Ein Sattelschlepper war mit einem rund zehn Meter langen Maßstab im OBI-Look in unmittelbarer Nähe der Eröffnung unterwegs. Das Wortspiel kommt nicht von ungefähr: OBI ist nach eigenen Angaben seit rund 30 Jahren in Graz vertreten und betreibt vier Märkte im Osten, Westen und Norden sowie in Graz Mitte. Passend dazu lautete das Motto der Aktion: „Der Maßstab in Graz sind wir!“ Aus einem simplen Willkommen wurde damit eine Begrüßung mit ziemlich langem Zollstock.

Hornbach legt los

Der Anlass für den großen Auftritt: Hornbach eröffnete am 11. September seinen zweiten Bau- und Gartenmarkt in Graz und damit den dritten Standort in der Steiermark. Der neue Markt in Graz-Liebenau umfasst mehr als 15.000 Quadratmeter und bietet laut Unternehmen über 200.000 Artikel. Dazu kommen ein Baustoff-Drive-In und rund 110 neue Arbeitsplätze. Bei der Eröffnung gab es unter anderem Timbersport-Vorführungen, Musik und regionale Verpflegung. Während Hornbach also die Türen öffnete, flog die Konkurrenz bereits über das Dach.

Wettbewerb mit Bussi

Bei OBI versteht man die Aktion ausdrücklich mit Augenzwinkern. Melanie Schomann, Leitung Marketing bei OBI Österreich, erklärt: „Neue Nachbarn begrüßt man bekanntlich, in unserem Fall eben etwas größer und etwas auffälliger“. Weiter sagt sie: „Mit dieser Aktion wollen wir zeigen, dass Wettbewerb Spaß machen darf. Gleichzeitig möchten wir daran erinnern, dass OBI seit rund 30 Jahren zu Graz gehört. Wir kennen die Stadt, sind hier tief verwurzelt und unseren Kund seit Jahren eng verbunden.“ Der Baumarkt-Wettkampf ist in Graz damit zumindest zum Start nicht nur eine Frage von Schrauben, Brettern und Preisen, sondern auch von Humor.

©Niklas Schnaubelt | Hornbach eröffnete in Graz-Liebenau.

OBI legt nach

Bei der fliegenden Begrüßung soll es für OBI im September nicht bleiben. Das Unternehmen begleitet seine Graz-Aktivitäten mit Werbung im öffentlichen Raum, Beiträgen in sozialen Medien und Maßnahmen auf der eigenen Internetseite. Am 19. und 20. September will OBI außerdem erstmals beim Aufsteirern in Graz vertreten sein. Bestehende heyOBI-Kundinnen und -Kunden erhalten im Aktionszeitraum unter anderem zehn Prozent Rabatt. Die erste Runde im neuen Grazer Baumarkt-Nachbarschaftsduell ging damit jedenfalls hoch hinaus.