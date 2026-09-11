Formula Student: Grazer Studierende rasen in Italien zum Gesamtsieg

Ein Jahr tüfteln, bauen und testen - dann der große Erfolg: Joanneum Racing Graz von der FH JOANNEUM holte in Italien den Gesamtsieg der Elektroklasse. Der JR26 ließ dabei auch international aufhorchen.

Ein Grazer Studierendenteam krönt eine starke Saison mit dem Gesamtsieg in Italien und zeigt, dass hinter einem schnellen Rennwagen weit mehr steckt als Tempo.

Ein Grazer Studierendenteam krönt eine starke Saison mit dem Gesamtsieg in Italien und zeigt, dass hinter einem schnellen Rennwagen weit mehr steckt als Tempo.

Zum Saisonabschluss durfte bei Joanneum Racing Graz noch einmal ordentlich gejubelt werden. Das Studierendenteam der FH JOANNEUM gewann die Formula Student Italy am Autodromo Riccardo Paletti in Varano de’ Melegari bei Parma. Von 2. bis 6. September trat das Grazer Team dort gegen internationale Konkurrenz an. Am Ende stand der Gesamtsieg in der Elektroklasse. Damit wurde aus einem Jahr Entwicklungsarbeit ein ziemlich schneller Schlusspunkt unter die Saison.

JR26 legt vor

Dabei zeigte der Elektrobolide JR26 schon früh, dass er nicht zum gemütlichen Ausflug nach Italien gekommen war. Sämtliche technischen Abnahmen wurden im ersten Anlauf bestanden. Auch abseits der Rennstrecke sammelte das Team kräftig Punkte: Im Engineering Design gab es Platz eins, bei Cost & Manufacturing Rang sechs und beim Businessplan Platz zehn. Denn bei der Formula Student reicht es nicht, einfach nur schnell im Kreis zu fahren. Auch Entwicklung, Herstellung und wirtschaftliche Überlegungen werden bewertet.

Auf der Strecke

Spätestens bei den dynamischen Bewerben drehte Joanneum Racing Graz dann richtig auf. Das Team gewann sowohl Acceleration als auch Skidpad. Im Autocross folgte Platz zwei. In der Königsdisziplin Endurance & Efficiency fuhr der JR26 schließlich ebenfalls zum Sieg. Damit war der Gesamterfolg in der Elektroklasse perfekt. Nach Platz zwei bei der Formula Student Austria am Red Bull Ring in Spielberg konnte sich das Team in Italien also noch einmal steigern.

©Pressefoto_Teamfoto_FSAE_Italy_Credits_Joanneum Racing Graz | Joanneum Racing Graz krönt eine starke Saison mit dem Gesamtsieg in der Elektroklasse der Formula Student Italy.

Viele Köpfe, ein Auto

Hinter dem Rennwagen steckt allerdings weit mehr als eine schnelle Runde. Studierende aus unterschiedlichen Fachrichtungen arbeiten gemeinsam an Entwicklung, Elektronik, Fertigung, Design, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Sie übernehmen Verantwortung für einzelne Bereiche, treffen technische und wirtschaftliche Entscheidungen und lösen Probleme gemeinsam. Aus vielen einzelnen Aufgaben entsteht so innerhalb eines Jahres ein fertiger Rennwagen. Und der hat nun bewiesen, dass er auch auf internationaler Bühne vorne mitfahren kann.

Seit 2003 am Start

Joanneum Racing Graz wurde 2003 gegründet und zählt zu den größten Studierendenprojekten der FH JOANNEUM. Das Team setzt sich jedes Jahr neu zusammen und vereint Studierende der Fahrzeugtechnik mit Teilnehmern weiterer Studiengänge. Gemeinsam entwickeln und bauen sie nach den Vorgaben der Formula Student einen Rennwagen und bringen ihn schließlich auf die Strecke. Der Bewerb umfasst statische und dynamische Disziplinen – vom Businessplan bis zum Langstreckentest. Für die aktuelle Mannschaft endete dieses intensive Jahr nun dort, wo Rennteams besonders gerne stehen: ganz oben in der Ergebnisliste.