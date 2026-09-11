Von Reparaturen bis Batman: So arbeiten Grazer Schulwarte

Noch sind die Gänge leer, doch lange ruhig bleibt es dort nicht mehr. Am Montag, 14. September, beginnt in Graz wieder die Schule und für die Schulwart hat die Arbeit schon viel früher begonnen. In den Ferien sorgten sie dafür, dass Gebäude und Räume für die Rückkehr der Kinder bereit sind. Auch an normalen Schultagen starten sie früh: Bereits um 6 Uhr beginnt der Dienst. Andrea Wagner von der VS Gösting erzählt: „Ich gehe rund ums Gebäude und schaue, ob alles in Ordnung ist, der Sturm vielleicht ein Fenster beschädigt hat oder sonst was passiert ist. Dann geht es ins Gebäude. Auch dort kontrolliere ich alle Räumlichkeiten. Um 7.45 Uhr sperre ich das Schultor auf“. Und davor warten oft schon die ersten Kinder.

©Stadt Graz/Fischer Andrea Wagner liebt ihren Beruf: Als Schulwartin in der VS Gösting kann sie u. a. ihr handwerkliches Geschick gut zum Einsatz bringen.

Mehr als Hausdienst

Wagner ist seit einem Jahr Schulwartin in der VS Gösting und hat dort genau die Mischung gefunden, die ihr gefällt. Handwerkliches Geschick, viel Kontakt mit Menschen und Arbeit an der frischen Luft gehören für sie dazu. Vor allem aber gleicht kaum ein Arbeitstag dem anderen. „Kein Tag ist wie der andere und immer gibt es neue Herausforderungen, die wir gemeinsam mit den Schüler, Lehrer und Eltern meistern“, sind sich Wagner, Siegfried Greiner und David Kleinschuster einig. Dabei geht es längst nicht nur um Türen, Fenster oder Reparaturen. Kleinschuster von der VS Rosegger ist für die Kinder manchmal auch Ansprechpartner und Seelentröster.

Batman in der Schule

Dass Regeln und Humor gut zusammenpassen können, zeigt Siegfried Greiner. Seit neun Jahren arbeitet er in der Volksschule Bertha von Suttner am Grieskai und möchte dort Sicherheit und Struktur schaffen. Gleichzeitig findet er: „Man muss nicht alles immer so ernst nehmen.“ Im Dezember schlüpft er deshalb schon einmal ins Nikolauskostüm. Im Fasching darf es noch eine Spur auffälliger sein: Dann seilt sich der Schulwart auch als Batman ab. Ein Schulwart mit Umhang gehört schließlich nicht unbedingt zum üblichen Stundenplan.

©Stadt Graz/Fischer Siegfried Greiner nimmt die Dinge mit Humor, schlüpft für „seine“ Kinder auch gerne mal ins Nikolaus- oder Batman-Kostüm.

Offene Ohren

Wie wichtig Vertrauen im Schulalltag sein kann, erlebt auch David Kleinschuster. Ein Erlebnis ist ihm besonders in Erinnerung geblieben: „Ein Bub, der nie zuvor mit mir gesprochen hat, kam nach bestandener Fahrradprüfung zu mir gelaufen, ganz stolz mit seiner Urkunde“. Dabei hatte Kleinschuster nach seiner eigenen Schulzeit eigentlich andere Pläne. „Ich habe am Ende meiner Schulzeit gesagt: ‚Nie mehr Schule!‘ Aber heute macht mir meine Aufgabe viel Freude.“ Heute ist der 32-Jährige seit einem Jahr Schulwart in der VS Rosegger. Auch untereinander sind die Grazer Schulwart gut vernetzt und unterstützen sich gegenseitig.

©Stadt Graz/Fischer David Kleinschuster ist Schulwart in der VS Rosegger und versucht dabei, den Kindern auch Wert zu vermitteln.

Bereit für Montag

Jetzt kann der Schulstart kommen. Am Montag, 14. September 2026, beginnen 2.722 Mädchen und Buben ihre schulische Laufbahn an einer der 39 städtischen Volksschulen in Graz. Wenn sich die bisher stillen Gänge wieder mit Stimmen, Schultaschen und aufgeregten Kindern füllen, sind Wagner, Greiner, Kleinschuster und ihre Kolleg längst da. Sie haben in den Ferien dafür gesorgt, dass alles bereit ist. Und falls es neben Werkzeug und offenen Ohren einmal einen Batman braucht, ist offenbar auch dafür gesorgt.