Ab Montag: Zwei neue Schulstraßen starten in Graz

Mit dem Schulbeginn am Montag kommen in Graz zwei neue Schulstraßen dazu. Damit wächst das Netz auf insgesamt zehn Standorte.

Wenn am Montag in Graz wieder die Schule beginnt, treten auch bei zwei weiteren Volksschulen neue Verkehrsregelungen in Kraft. Bei der VS St. Peter in der Thomas-Arbeiter-Gasse sowie bei der VS Graz Mariagrün im Dr.-Stichl-Weg wird der Verkehr rund um den Schulbeginn zeitweise eingeschränkt. In der Thomas-Arbeiter-Gasse gilt die Schulstraße an Schultagen jeweils von 7.15 bis 7.45 Uhr. Die Regelung umfasst auch die einmündenden Sackgassen Am Bergl und Töpferweg. Beim Dr.-Stichl-Weg wird die Zufahrt an Schultagen zwischen 7.30 und 8 Uhr beschränkt. Die beiden neuen Standorte werden von den jeweiligen Schulen und Bezirken unterstützt.

Weniger Verkehr vor den Schulen

Mit den Schulstraßen soll vor allem der morgendliche Verkehr unmittelbar vor den Schulen reduziert werden. Gerade kurz vor Unterrichtsbeginn treffen dort viele Kinder, Eltern und andere Verkehrsteilnehmer auf engem Raum aufeinander. Haltende oder wendende Autos können dabei schnell für unübersichtliche Situationen sorgen. Durch die zeitweise Sperre soll das unmittelbare Schulumfeld ruhiger werden. Kinder sollen dadurch sicherer zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Roller zur Schule gelangen können. Die Bedeutung sicherer Schulwege zeigen auch die österreichweiten Unfallzahlen: Laut Statistik Austria wurden 2025 insgesamt 537 Schulwegunfälle registriert. Dabei wurden 577 Kinder verletzt, 72 davon schwer. Ein Kind kam bei einem Schulwegunfall ums Leben.

Graz hat mittlerweile zehn Schulstraßen

Die ersten drei Grazer Schulstraßen wurden im September 2023 eingerichtet. Seitdem wurde das Konzept schrittweise auf weitere Schulen ausgeweitet. Mit den beiden neuen Standorten gibt es nun zehn Schulstraßen in Graz. Die Initiative für neue Schulstraßen kommt dabei laut Stadt Graz teilweise auch aus der Elternschaft und den Bezirken.

Schulstraßen in Graz VS Straßgang – Aribonenstraße

VS Nibelungen – Nibelungengasse

VS Waltendorf – Schulgasse

VS Geidorf – Muchargasse

VS BIPS Krones – Kastellfeldgasse

VS Gösting – Aspachgasse

VS Peter Rosegger – Loewegasse

VS Karl Morre – Seidenhofstraße

VS St. Peter – Thomas-Arbeiter-Gasse

VS Graz Mariagrün – Dr.-Stichl-Weg

„Der Schulweg darf für sie nicht zur Gefahr werden“

Die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sieht in den Schulstraßen einen Beitrag dazu, dass Kinder ihren Schulweg möglichst selbstständig zurücklegen können. „Der Schulweg ist für Kinder viel mehr als nur der Weg zum Unterricht“, betont Schwentner. Gerade deshalb müsse das Umfeld der Schulen sicher gestaltet werden. Die mittlerweile zehn Schulstraßen sollen den Autoverkehr zu den Stoßzeiten fernhalten und damit gefährliche Situationen vor den Schultoren reduzieren.