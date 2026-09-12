Deshalb kommt Musiker Zartmann heute nach Graz

Zartmann geht 2027 auf große Sommer-Open-Air-Tour und kommt dabei auch nach Graz. Die ersten Tickets gibt es bereits heute direkt vor Ort. Der offizielle Vorverkauf startet dann am 23. September.

Der deutsche Musiker Zartmann hat seine Sommer-Open-Air-Tour für 2027 angekündigt. Unter den Tourstädten findet sich auch Graz – dem einzigen Stopp in Österreich. Wann genau das Konzert in Graz über die Bühne geht, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

Besonderer Vorverkauf startet in Graz heute

Wer sich frühzeitig ein Ticket sichern möchte, hat dazu bereits am heutigen Samstag, 12. September, in Graz die Gelegenheit. Zartmann ist persönlich für den ersten Vorverkauf in der Stadt. Ab 19 Uhr können Fans am Schloßberg 5 in Graz die ersten Tickets für das Open-Air-Konzert ergattern. Der Musiker kündigte an, die Tickets zunächst nicht regulär online anzubieten, sondern sie in den jeweiligen Tourstädten direkt vor Ort zu verkaufen. Wer heute nicht dabei sein kann, muss sich noch etwas gedulden. Der reguläre Vorverkauf startet am 23. September um 15 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2026 um 09:08 Uhr aktualisiert