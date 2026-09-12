„Winterzauber“ in Graz: Neue Pizzeria kündigt beheizte Iglus an

Am Grazer Sparkassenplatz steht ein neues Restaurant in den Startlöchern. „60 Seconds to Napoli“ zieht in die ehemaligen Vapiano-Räumlichkeiten ein und bringt sein auf neapolitanische Pizza spezialisiertes Konzept erstmals in die Steiermark. Der genaue Eröffnungstermin steht derzeit noch nicht fest. 5 Minuten berichtete: Erster Österreich-Standort: Neues Lokal zieht in ehemalige Vapiano-Flächen. Das Konzept setzt auf Pizza nach neapolitanischem Vorbild. Der Teig wird besonders lange geführt und anschließend bei sehr hohen Temperaturen nur kurze Zeit gebacken. Neben verschiedenen Pizzen sollen auch passende Getränke und Wein angeboten werden.

Winterwelt mit beheizten Iglus geplant

Für die Grazer Gäste hat das Unternehmen offenbar bereits die nächste Besonderheit geplant. Von November bis März soll am Standort eine eigene Winterwelt entstehen. Auf der Website wird ein winterliches Ambiente mit beheizten Iglus angekündigt. Gäste sollen ihre Pizza dort unabhängig von den Temperaturen im Freien genießen können. Dabei stehen zwei unterschiedliche Größen zur Verfügung: Ein L-Iglu bietet Platz für bis zu acht Personen, während im XL-Iglu bis zu 14 Gäste Platz finden.

Erstes „60 Seconds to Napoli“ in der Steiermark

Mit dem neuen Standort expandiert das deutsche Gastronomiekonzept nach Österreich. Auch in Linz entsteht ein neuer Standort. Graz und Linz gehören damit zu den ersten österreichischen Städten, in denen das Konzept vertreten sein wird. Für den Grazer Sparkassenplatz bedeutet die Neueröffnung gleichzeitig eine Rückkehr von Gastronomie in die ehemaligen Vapiano-Räumlichkeiten. Vapiano ist mittlerweile mit einem Standort in der Kaiserfeldgasse vertreten.