200.000 Follower: So wurde ein Grazer (22) zum erfolgreichen Fußball-Creator

Was mit FIFA-Videos neben der Schule begann, ist für Ensar Kücükyasar mittlerweile zum Vollzeitjob geworden. Der 22-jährige Grazer ist auf Social Media unter dem Namen EnsarFIFA bekannt und hat sich mit Fußball- und Gaming-Content eine große Community aufgebaut. „Mit 14 habe ich neben der Schule angefangen, FIFA-Videos zu machen und zu streamen“, erzählt Kücükyasar im Gespräch mit 5 Minuten. Damals habe er bereits eine klare Vorstellung davon gehabt, wohin die Reise gehen könnte: „Mein Traum war, aus meinem Hobby irgendwann etwas aufzubauen und damit auch meine Eltern finanziell unterstützen zu können.“ Heute folgen ihm plattformübergreifend mehr als 200.000 Menschen.

Zwischen Schule, Videos und Familienrestaurant

Der Weg zum hauptberuflichen Creator verlief allerdings nicht ohne zusätzlichen Einsatz. Während seiner Schulzeit half Kücükyasar regelmäßig im Restaurant seiner Familie aus. „Ich habe jahrelang bis zu fünf Mal die Woche im Restaurant meiner Familie gekellnert und meinem Papa geholfen – neben Schule, Videos und Streams“, berichtet der Grazer. Mit 18 Jahren wagte er schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit. „Mit 18 habe ich mich dann selbstständig gemacht“, erzählt er. Mit der Zeit habe sich daraus ein Beruf entwickelt, von dem er vollständig leben konnte. „Irgendwann habe ich den Punkt erreicht, an dem ich komplett von Social Media leben konnte.“

Von FIFA zu Fußball-Content

Auch der Inhalt seiner Videos hat sich verändert. Während zunächst das Computerspiel FIFA im Mittelpunkt stand, dreht sich Kücükyasars Arbeit inzwischen immer stärker um den realen Fußball. „Über die Jahre bin ich von FIFA immer mehr in Richtung Fußball-Content gegangen“, sagt der 22-Jährige. Mittlerweile ist er regelmäßig bei Fußballspielen, Pressekonferenzen und Events dabei. Außerdem konnte er bereits mit größeren Unternehmen und Vereinen zusammenarbeiten, darunter auch Sturm Graz. Nach eigener Einschätzung gehört Kücükyasar inzwischen zu den größeren Fußball-Creatorn Österreichs.

„Ich möchte die Szene hier weiter mitprägen“

Seine Heimat Österreich sieht der Grazer dabei als Markt mit noch viel Potenzial. „Gerade weil Fußball-Content in Österreich im Vergleich zu größeren Ländern noch viel Potenzial hat, möchte ich die Szene hier weiter mitprägen und größer machen“, erklärt er. Dabei gehe es ihm nicht nur darum, selbst möglichst viele Menschen zu erreichen. Kücükyasar möchte auch zeigen, welche Möglichkeiten sich ergeben können, wenn man langfristig an einem Ziel arbeitet.

„Nichts ist unmöglich“

Seine eigene Entwicklung, vom 14-jährigen Jugendlichen mit ersten FIFA-Videos zum selbstständigen Creator mit mehr als 200.000 Followern, möchte er vor allem als Motivation für andere verstanden wissen. „Mit meinem Weg möchte ich vor allem zeigen, dass man sehr viel erreichen kann, wenn man an sich glaubt, jahrelang dranbleibt und wirklich 100 Prozent für sein Ziel gibt“, sagt der Grazer. Seine Botschaft an die jüngere Generation fasst er dabei selbst kurz zusammen: „Nichts ist unmöglich.“ Genau diese Einstellung habe ihn auch über die Jahre begleitet – vom ersten Video neben der Schule über die Arbeit im Familienrestaurant bis hin zu seiner heutigen Tätigkeit als Fußball-Creator.