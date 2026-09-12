Zwei Veranstaltungen sorgen am Sonntag in Graz für Umleitungen

Wegen des „Margerl-Grätzelfests“ und der Sperre der Grillparzerstraße wird die Linie 39 am Sonntag zwischen 8 und 20 Uhr in Richtung Urnenfriedhof umgeleitet. Ab der Haltestelle Richard-Wagner-Gasse fahren die Busse über Körblergasse und Humboldtstraße weiter zur Haltestelle Wormgasse. Die Haltestellen Grillparzerstraße und Franckstraße/Margaretenbad können während der Sperre nicht bedient werden. Für beide gibt es Ersatzhaltestellen in der Körblergasse: Die Ersatzhaltestelle für Grillparzerstraße befindet sich auf Höhe der Hausnummer 53, jene für Franckstraße/Margaretenbad auf Höhe der Nummer 33.

Umleitung bei Andritzer Flohmarkt

Auch im Norden der Stadt kommt es am Sonntag zu Änderungen. Für den „Andritzer Flohmarkt“ wird die Andritzer Reichstraße im Bereich des Stukitzbads von 4.30 Uhr bis voraussichtlich 20 Uhr gesperrt. Davon betroffen sind die Linien 41E und 52E. Sie werden zwischen Andritz und den Ersatzhaltestellen beim Stukitzbad über die Andritzer Reichsstraße, Grabenstraße und Grazerstraße geführt. Die reguläre Haltestelle Stukitzbad entfällt während der Sperre. Für die Linie 41E wird der Ersatz in der Andritzer Reichsstraße auf Höhe der Hausnummer 26 eingerichtet. Fahrgäste der Linie 52E finden die Ersatzhaltestelle in der Radegunder Straße auf Höhe der Andritzer Reichstraße 28.

Fahrplanabweichungen möglich

Während der Sperre werden die Linien 41E und 52E auf der Strecke Andritz – Ziegelstraße – Dürrgrabenweg – Ziegelstraße – Andritz kombiniert geführt. Aufgrund der geänderten Streckenführung kann es laut den Grazer Verkehrsbetrieben zu Abweichungen vom Fahrplan kommen. Fahrgäste sollten am Sonntag daher etwas mehr Zeit einplanen.