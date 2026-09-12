„Powerhülsen“ im Fokus: Uni Graz lädt zum BotanikBrunch

Linsen, Bohnen und sogar Erdnüsse rücken in Graz ins Rampenlicht: Beim BotanikBrunch der Uni Graz erfährst du am 20. September, was die sogenannten „Powerhülsen“ für Mensch und Natur leisten.

Linsen, Erbsen und Bohnen landen regelmäßig auf unseren Tellern. Doch Hülsenfrüchte sind weit mehr als bedeutende Kulturpflanzen: Sie liefern Proteine, Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe. Genau deshalb werden sie auch als „Powerhülsen“ bezeichnet. Welche Fähigkeiten tatsächlich in den Schmetterlingsblütlern stecken, zeigt die Universität Graz am Sonntag, 20. September 2026, beim BotanikBrunch im Botanischen Garten. Von 10 bis 14 Uhr dreht sich dort alles um ihre Bedeutung für Mensch und Natur.

Wissen im Garten

Los geht es um 10 Uhr mit der Begrüßung durch Sarah Bürli, die wissenschaftliche Leiterin des Botanischen Gartens. Bereits um 10.15 Uhr führt eine Themenführung durch den Garten. Um 11 Uhr erklärt Martin Magnes vom Institut für Biologie der Uni Graz, welche Rolle Schmetterlingsblütler in der Natur spielen. Danach rückt auch ihre Bedeutung für unsere Ernährung in den Mittelpunkt.

©Uni Graz/Grube Blühende Vielfalt gibt es beim BotanikBrunch im Botanischen Garten Graz zu entdecken.

Was in ihnen steckt

Um 11.45 Uhr spricht die Allgemein- und Ernährungsmedizinerin Tina Hütter-Klepp über Hülsenfrüchte als Protein- und Ballaststoffquelle. Anschließend geht es bei einer weiteren Themenführung wieder hinaus in den Botanischen Garten. So verbindet der BotanikBrunch Wissen mit Pflanzen, die du direkt vor Ort entdecken kannst. Der Eintritt zu allen Programmpunkten ist frei.

Bohnen zum Mitnehmen

Auch für Kinder gibt es einiges zu entdecken. Bei einer Schnitzeljagd durch den Botanischen Garten erfahren sie unter anderem, wie eine Erdnuss wächst, denn auch sie zählt zu den Schmetterlingsblütlern. Außerdem können junge Bohnenpflanzen eingetopft werden. Die selbst eingetopften Pflanzen dürfen anschließend mit nach Hause genommen werden.

Musik und Genuss

Neben Pflanzen und Wissen gehören auch Musik und Kulinarik zum Programm. Für die musikalische Begleitung sorgt SAMU GUITAR by Samuele Vivian, für Speisen und Getränke das Café GLOBAL. Der BotanikBrunch findet am Sonntag, 20. September, von 10 bis 14 Uhr im Botanischen Garten beim Haupteingang in der Schubertstraße 59 in Graz statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.