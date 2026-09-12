Verkehrsänderung auf der A9: Frühverkehr könnte stocken

Auf der A 9 zwischen Graz-Webling und Schwarzlsee ändert sich ab Sonntag die Verkehrsführung. Vor allem im Frühverkehr am Montag könnten dadurch Verzögerungen entstehen.

Bereits am Sonntag, dem 13. September, in den frühen Morgenstunden beginnt die ASFINAG mit dem Umbau der Verkehrsführung beim Großprojekt zwischen Graz-Webling und Schwarzlsee. Voraussetzung ist, dass es keinen unerwarteten Schlechtwettereinbruch gibt. Der Start ist für 6 Uhr früh vorgesehen. Für Autofahrerinnen und Autofahrer Richtung Süden bringt die Umstellung eine wichtige Änderung.

Neue Korridorspur

Vom Verteilerkreis kommend wird in den kommenden Wochen einer der beiden Fahrstreifen als sogenannte Korridorspur durchgehend Richtung Süden geführt. Von dieser Spur kann allerdings weder bei der Anschlussstelle Seiersberg noch Richtung Klagenfurt oder Wien abgefahren werden. Damit Lenkerinnen und Lenker rechtzeitig die richtige Spur wählen, gibt es ein Farbleitsystem. Dieses beginnt bereits ab Graz-Nord vor dem Plabutschtunnel und setzt sich beim Verteilerkreis Webling fort.

Staus möglich

Gerade in den ersten Tagen nach der Umstellung rechnet die ASFINAG mit möglichen Problemen. „In den ersten Tagen nach der Umstellung sind in diesem Bereich dennoch Staus vor allem im Frühverkehr und entsprechende Verzögerungen möglich.“ Besonders am Montag könnte sich die neue Verkehrsführung damit im Frühverkehr bemerkbar machen. Die ASFINAG appelliert deshalb an alle Lenkerinnen und Lenker, besonders aufmerksam zu fahren und sich rechtzeitig richtig einzuordnen.

„In Fahrtrichtung Norden gibt es keine Änderungen“

Wer auf der A 9 Richtung Norden unterwegs ist, muss sich hingegen auf keine neue Verkehrsführung einstellen. „In Fahrtrichtung Norden gibt es durch diese neue Verkehrsführung keine Änderungen.“ Auch die Zahl der Fahrstreifen bleibt unverändert. „Es bleiben insgesamt auch weiterhin jeweils drei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung befahrbar.“