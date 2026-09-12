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Foto auf 5min.at zeigt eine Demo in Graz.
Die NGO „prisoners unite“ demonstriert derzeit vor der Justizanstalt Jakomini in Graz.
Graz
12/09/2026
Samstagnachmittag

Demonstration vor der Justizanstalt Jakomini in Graz

Vor der Justizanstalt Jakomini in Graz demonstriert derzeit die NGO „prisoners unite“. Auch Leser haben auf die Kundgebung aufmerksam gemacht.

von Redaktion 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Vor der JA Jakomini findet derzeit (Samstag, 12. September) eine Demonstration von „prisoners unite“ statt. Das bestätigt Martin Steinbach, Projektleiter der NGO. Auch Leser meldeten die Kundgebung. Nähere Informationen zum Hintergrund der Demonstration liegen derzeit nicht vor.

Situation in der Karlau

Steinbach berichtet außerdem von einem Insassen der JA Karlau, der sich aktuell im Hunger- und Durststreik befinden soll. Seine Vitalwerte seien laut der NGO „extrem schlecht“. „Prisoners unite“ stehe nach eigenen Angaben mit Insassen in ganz Österreich in Kontakt und erhalte regelmäßig ähnliche Informationen.

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