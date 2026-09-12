HSG Holding Graz gewinnt Steirerderby in letzter Sekunde

Spannung bis in die letzten Sekunden: Die HSG Holding Graz gewinnt das erste Steirerderby der Saison bei der HSG Xentis Lipizzanerheimat mit 30:29. Kilian Schranz sorgt kurz vor Schluss für die Entscheidung.

Der Start ins Steirerderby läuft für die HSG Holding Graz zunächst nicht nach Plan. Die Grazer geraten früh in Rückstand, lassen sich davon aber nicht abschütteln. Nemanja Belos gleicht das Spiel bis zur 11. Minute wieder aus. Danach kann sich keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen. So bleibt die Partie auch bis zur Pause völlig offen: Mit einem 19:19 geht es in die Kabinen.

Wechsel im Grazer Tor

Noch vor der Pause müssen die Grazer allerdings einen Rückschlag hinnehmen. Torhüter Thomas Eichberger kann nach rund 20 Minuten wegen einer Oberschenkelverletzung nicht weiterspielen. Für ihn kommt Daniel Kubath zum Einsatz, der etatmäßige vierte Torhüter der Grazer. Er macht es den Gastgebern zwischenzeitlich schwer. Trotz des ungeplanten Wechsels bleibt die HSG Holding Graz im Spiel.

Vier Tore Vorsprung

Nach der Pause gelingt es den Grazern schließlich, sich erstmals deutlicher abzusetzen. Jura Juranic trifft in der 48. Minute zum 25:21. Bärnbach/Köflach reagiert mit einer Auszeit und diese zeigt Wirkung. Fehler im Grazer Angriff bringen die Gastgeber wieder zurück in die Partie. Fünf Minuten vor dem Ende stellt Ivan Horvat auf 28:28.

Schranz entscheidet

Damit beginnt eine spannende Schlussphase. Graz bleibt ruhig und geht zunächst mit 29:28 in Führung, ehe Pavle Petrovic wieder für den Ausgleich sorgt. Rund 30 Sekunden vor dem Schlusspfiff unterläuft der HSG Xentis Lipizzanerheimat ein technischer Fehler. Die Grazer bekommen dadurch noch einmal die Chance auf den Siegestreffer. Nach einer Auszeit verwertet Kilian Schranz den entscheidenden Angriff. Der letzte Gegenangriff der Gastgeber bleibt erfolglos und die HSG Holding Graz jubelt über einen 30:29-Auswärtssieg in der MEHRLEBEN HLA MEISTERLIGA powered by Finanzfuchsgruppe.