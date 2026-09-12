Erste steirische Bäckerin tritt bei der Berufs-WM in Shanghai an

Jennifer Lueger aus St. Jakob im Walde steht vor einer Premiere: Bei den WorldSkills 2026 in Shanghai vertritt sie als erste Steirerin Österreich bei einem internationalen Großbewerb im Bäckerhandwerk.

Für Jennifer Lueger wird die Reise nach China zu einem besonderen Schritt. Die Bäckerin aus St. Jakob im Walde ist die erste Steirerin, die Österreich bei einem internationalen Großbewerb im Bäckerhandwerk vertritt. Damit schreibt sie in Shanghai steirische Berufsgeschichte. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur ihr eigenes Können, sondern auch die Ausbildung, mit der sie an den Start geht.

Abflug nach Shanghai

Am 16. September reist Lueger gemeinsam mit dem Team Austria nach Shanghai ab. Eine Woche später, ab 23. September, beginnen die Berufsweltmeisterschaften. Vier Tage lang messen sich die jungen Fachkräfte dort mit den Besten der Welt. Für Lueger wird es damit ernst: In Shanghai ist ihr Können im Bäckerhandwerk gefragt.

Großes Team Austria

Österreich ist bei den WorldSkills 2026 mit 48 jungen Fachkräften vertreten. Sie treten in 36 Einzel- und sechs Teambewerben an. Insgesamt werden rund 1.400 junge Fachkräfte aus mehr als 70 Ländern und Regionen erwartet. Laut SkillsAustria stellt Österreich damit das größte europäische Team bei den Berufsweltmeisterschaften in Shanghai.

Lueger setzt Zeichen

Für die Steirerin geht die Premiere über den eigenen Bewerb hinaus. Sie will zeigen, was im heimischen Bäckerhandwerk steckt, und zugleich andere junge Menschen ermutigen. „Dass ich als erste steirische Bäckerin bei einem internationalen Berufswettbewerb antreten darf, macht mich unglaublich stolz. Ich möchte in Shanghai zeigen, was in unserem Handwerk und in der steirischen Ausbildung steckt und vielleicht auch anderen jungen Bäckerinnen und Bäckern Mut machen, diesen Weg zu gehen.“