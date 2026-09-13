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58-Jähriger stürzt mit E-Bike und verletzt sich schwer
Aus bisher ungeklärter Ursache kam Samstagabend, 12. September 2026, ein 58-Jähriger mit seinem E-Bike zu Sturz und verletzte sich dabei schwer.
Der 58-Jährige aus Graz-Umgebung war gegen 19.30 Uhr mit seinem E-Bike im Arzwaldgraben in Richtung Waldstein unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann plötzlich rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Thujenhecke.
Mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen
Dabei kam der 58-Jährige zu Sturz und verletzte sich schwer, teilt die Polizei. Nach der Erstversorgung vor Ort durch das Rote Kreuz, wurde der Verunfallte mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Graz geflogen.
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