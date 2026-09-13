Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Rettungshubschrauber, der am Dach des Klinikums Klagenfurt landet.
Gestern musste ein Steirer (58) nach einem Sturz mit dem E-Bike ins Krankenhaus geflogen werden.
Deutschfeistritz
13/09/2026
Hubschraubereinsatz

58-Jähriger stürzt mit E-Bike und verletzt sich schwer

Aus bisher ungeklärter Ursache kam Samstagabend, 12. September 2026, ein 58-Jähriger mit seinem E-Bike zu Sturz und verletzte sich dabei schwer.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der 58-Jährige aus Graz-Umgebung war gegen 19.30 Uhr mit seinem E-Bike im Arzwaldgraben in Richtung Waldstein unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann plötzlich rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Thujenhecke.

Mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen

Dabei kam der 58-Jährige zu Sturz und verletzte sich schwer, teilt die Polizei. Nach der Erstversorgung vor Ort durch das Rote Kreuz, wurde der Verunfallte mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Graz geflogen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at