Sturm gegen LASK: In Graz geht es heute um wichtige Punkte

In Graz kommt es heute zum Duell zwischen Sturm und dem LASK. Die Linzer reisen mit einer beeindruckenden Serie an. Sturm will dagegen nach der Niederlage gegen Rapid wieder anschreiben.

Am heutigen Sonntag steht in Graz ein besonderes Duell auf dem Programm: Sturm Graz bekommt es mit dem LASK zu tun. Der Anpfiff erfolgt um 17 Uhr. Für die Grazer ist es die nächste große Herausforderung in einer noch jungen Saison. Sturm hat aus den ersten fünf Ligaspielen acht Punkte geholt. Zuletzt musste sich die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch Rapid mit 1:3 geschlagen geben. Gegen den LASK soll nun wieder ein Erfolgserlebnis her. Ingolitsch blickt dem Duell jedenfalls mit Vorfreude entgegen. „Wir freuen uns riesig. Es ist ein absolutes Highlight-Spiel. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass es ein gutes Spiel wird“, so der Trainer bei einer Pressekonferenz.

LASK mit starker Serie

Die Linzer kommen mit viel Selbstvertrauen nach Graz. In der Bundesliga hat der LASK in dieser Saison bislang ausschließlich Siege eingefahren. Erst am Dienstag musste sich die Mannschaft von Dietmar Kühbauer wieder geschlagen geben – beim Auftakt in der Champions League unterlag man AEK Athen knapp mit 0:1. Damit trifft Sturm erstmals in dieser Saison auf einen Gegner, der aktuell in der oberen Tabellenhälfte zu finden ist. Der LASK könnte in Graz zudem einen besonderen Meilenstein erreichen: Saisonübergreifend ist die Mannschaft bereits seit 13 Pflichtspielen ohne Niederlage. Elf dieser Partien wurden gewonnen, zweimal gab es ein Remis. Eine weitere Partie ohne Niederlage würde die bisher längste Serie des Klubs egalisieren.

Sturm will eigene Akzente setzen

Für Sturm geht es darum, gegen den formstarken Gegner mutig aufzutreten. Ingolitsch erwartet ein intensives Duell und will seine Mannschaft entsprechend einstellen. „Gute Energie an den Platz bringen und natürlich eine gewisse Spielfreude“, lautet seine Vorgabe für das Heimspiel. Nach dem Duell mit dem LASK wartet auf Sturm bereits die nächste internationale Herausforderung. Am Donnerstag steht der Auftakt in der Europa League gegen Rennes auf dem Programm, ehe am darauffolgenden Sonntag das Auswärtsspiel bei Salzburg folgt. Auch Otar Kiteishvili steht nach seiner Verletzungspause wieder zur Verfügung. Nach seinem Comeback im Cup gegen Voitsberg dürfte ein Einsatz von Beginn an gegen den LASK allerdings noch zu früh kommen.