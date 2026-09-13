Kein Comeback: Stadt gibt Pläne für beliebtes Grazer Bad auf

Das geplante Comeback des ehemaligen Pammerbades in St. Peter dürfte endgültig vom Tisch sein. Wie die Kleine Zeitung berichtet, hat der Grazer Stadtsenat beschlossen, das rund 8.200 Quadratmeter große Grundstück nicht zu erwerben. Die Eigentümerin hatte der Stadt die Fläche nach der Gemeinderatswahl zum Kauf angeboten. Damit hätte sich für die Stadt noch einmal die Möglichkeit ergeben, das Areal langfristig für eine öffentliche Nutzung zu sichern. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation wurde von einem Ankauf jedoch abgesehen.

Vorkaufsrecht wird aufgegeben

Seit der Schließung des Freibades im Jahr 2004 war das Grundstück als Fläche mit besonderem öffentlichem Interesse für eine mögliche Badnutzung vorgesehen. Dadurch hatte die Stadt ein Vorkaufsrecht. Mit der Entscheidung gegen den Kauf fällt diese Absicherung nun weg. In weiterer Folge soll die entsprechende Widmung geändert werden. Nach Angaben der Stadtplanung könnte das Gebiet anschließend als Aufschließungsgebiet für allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Damit wäre dort künftig Wohnbebauung mit einer Dichte von 0,3 bis 0,6 und Gebäuden mit zwei bis drei Geschoßen möglich.

Wohl keine Rückkehr des beliebten Bades

Die Entscheidung fiel im Stadtsenat mit den Stimmen der KPÖ- und Grünen-Mitglieder gegen ÖVP und FPÖ. Unterdessen hatte eine Petition für den Erhalt des ehemaligen Freibades im Sommer mehr als 4.500 Unterstützer gesammelt. Mit dem nun beschlossenen Verzicht auf den Grundstückskauf dürfte eine Rückkehr des Pammerbades jedoch in weite Ferne rücken.