Neue Saison startet: Das erwartet Besucher im Schauspielhaus Graz

Am 19. September startet das Schauspielhaus Graz mit einem umfangreichen Warm-up in die neue Spielzeit 2026/27. Von 14 bis 20 Uhr können Besucher bei freiem Eintritt das Haus erkunden und einen Vorgeschmack auf das kommende Programm bekommen. Auf dem Warm-up-Parcours warten unter anderem interaktive Stationen zu den neuen Produktionen, Gespräche mit Regisseurinnen und Regisseuren sowie Führungen durch Bereiche, die dem Publikum sonst nicht zugänglich sind. Auch Familienführungen und eine englischsprachige Tour werden angeboten. Daneben gibt es einen Kostüm- und Requisitenflohmarkt, ein Angebot für Kinder und einen ungewöhnlichen Streichelzoo mit Roboter-Meerschweinchen.

Bühnenprogramm und Warm-up-Show

Ab 14.30 Uhr geht es auch in der Konsole mit einem kostenlosen Bühnenprogramm weiter. Die Souffleusen erzählen aus ihrem Arbeitsalltag, die Young Experts stellen ihre Veranstaltungen vor. Gemeinsam mit den RosaLila PantherInnen ist außerdem ein Auftritt von Miss Jodie Fox geplant. Um 20 Uhr folgt auf der großen Bühne die Warm-up-Show. Das gesamte Ensemble gibt dabei einen ersten Einblick in die neue Spielzeit. Durch den Abend führt Radio Unfertig, musikalisch begleitet wird das Programm von DJ Piep und Sandy Lopičić. Anschließend wird bei freiem Eintritt weitergefeiert. Für Musik sorgen DJ Bratatas, Crush, EUROTEURO sowie Matthias & Eduard.

Drei Prämieren

Nur wenige Tage später stehen bereits die ersten Produktionen auf dem Programm. Am 25. September feiert Bertha von Suttners „Die Waffen nieder!“ in einer Inszenierung von Sandra Strunz Premiere. Der Roman der österreichischen Friedensaktivistin wird erstmals auf einer österreichischen Bühne gezeigt. Am 26. September folgen gleich zwei weitere Premieren: Im Schauraum wird mit „ФielföلkaŠtát (äh, vielvölkastaat, oder was?)“ eine internationale Koproduktion mit Beteiligung von Ensembles aus Graz, Wien und Budapest uraufgeführt. Bereits um 18 Uhr steht in der Konsole „Undine geht“ nach Ingeborg Bachmann auf dem Programm. Das Solo ist dem 100. Geburtstag der österreichischen Schriftstellerin gewidmet.