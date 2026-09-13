Große Auszeichnung: FH JOANNEUM holt Staatspreis für Lehre

Sieben Lehrende der FH JOANNEUM dürfen sich über eine besondere Auszeichnung freuen. Ihr innovativer Zugang zur Informatiklehre wurde mit dem Staatspreis Ars Docendi 2026 prämiert.

Eine besondere Auszeichnung geht an ein Lehrendenteam der FH JOANNEUM: Elmar Krainz, Heidemarie Köllinger, Johannes Feiner, Andreas Öffl, Petra Kletzenbauer, Mathias Knoll und Florian Temel erhielten den Ars Docendi 2026. Mit ihrem Konzept „Code. Collaborate. Create. – Wie Generation Z mit agilem Mindset das Informatikstudium neu denkt“ setzten sie sich in der Kategorie „Lernergebnisorientierte Lehr- und Prüfungskultur“ durch und holten den Hauptpreis. Alle sieben Ausgezeichneten sind am Institut Informatik und Künstliche Intelligenz der FH JOANNEUM in Graz und Kapfenberg tätig.

Praxis statt nur Theorie

Im Mittelpunkt des prämierten Konzepts steht ein stärker projektorientierter Zugang zur Informatikausbildung. Im Bachelorstudiengang Software Design and Cloud Computing werden theoretische Inhalte mit praktischer Anwendung verbunden. Dazu gehören unter anderem Barcamps, Bootcamps und Hackathons. Die Studierenden arbeiten außerdem an eigenen Prototypen und Geschäftsmodellen und sollen dadurch früh Erfahrungen mit realistischen Aufgabenstellungen sammeln. Elmar Krainz, stellvertretender Institutsleiter und Studiengangsleiter Informatik, erklärt den Ansatz damit, dass moderne Softwareentwicklung längst nicht mehr nur aus dem Programmieren bestehe. Gefragt seien vielmehr Zusammenarbeit, interdisziplinäres Arbeiten und Lösungen für konkrete Anforderungen.

Anerkennung für innovative Lehre

Auch Institutsleiter Wolfgang Granigg sieht in der Auszeichnung eine besondere Anerkennung für das Engagement des Teams. Der Staatspreis zeige, dass es sich lohne, neue Wege in der Hochschullehre zu gehen und bestehende Konzepte weiterzuentwickeln. Das Institut deckt unter anderem die Bereiche Informatik, Softwareentwicklung, Data Science, Künstliche Intelligenz, Cybersecurity und Cloud Computing ab. Die Lehr- und Forschungsaktivitäten finden an den Standorten Graz und Kapfenberg statt.

Preis in Wien überreicht

Der Ars Docendi wird seit 2013 jährlich als Staatspreis für exzellente Lehre an österreichischen Hochschulen vergeben. Die Trophäen wurden am 7. September 2026 in Wien von Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner überreicht. Heuer gab es mit 202 Einreichungen von 462 nominierten Lehrenden an 57 Hochschulen einen neuen Höchststand.