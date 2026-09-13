Schulstart am Montag: Das ändert sich bei den Grazer Öffis

Mit Montag, 14. September 2026, endet bei den Grazer Öffis der Ferienfahrplan. Zum Start des neuen Schuljahres gilt wieder der Normalfahrplan. Gleichzeitig gibt es einige Verbesserungen beim Angebot, wie die Graz Linien bekannt geben. Vor allem für Fahrgäste in Richtung St. Leonhard/Klinikum Mitte kommen neue Verbindungen hinzu.

Neue Verbindungen am frühen Morgen

Von Montag bis Freitag fährt die Buslinie 32 künftig bereits um 5.32 Uhr ab Seiersberg. Nach einem Umstieg am Jakominiplatz erreichen Fahrgäste St. Leonhard/Klinikum Mitte um 6.08 Uhr. Auch an Sonn- und Feiertagen wird das Angebot erweitert: Um 5.57 Uhr startet ab Don Bosco eine neue Direktverbindung. Sie bietet einen Anschluss von der S1 aus Spielfeld/Straß und erreicht St. Leonhard/Klinikum Mitte um 6.12 Uhr. Zum Einsatz kommt dabei ein Bus der Linie 58, der vom Buscenter nach Ragnitz fährt.

Linie 1 bleibt am Hilmteich eingeschränkt

Trotz des Normalfahrplans bleiben aufgrund von Baustellen einige Änderungen bestehen. Der zweigleisige Ausbau der Linie 1 im Bereich Hilmteich läuft noch bis 27. November 2026. Die Linie 1 fährt ab der Reiterkaserne wie die Linien 7 und 17 weiter zum „LKH Med Uni“. Gleichzeitig wurde die Ersatzbuslinie E1 bis zur Reiterkaserne verlängert. Auch bei den Haltestellen gibt es Änderungen: Die Linie 41 kann in Richtung Dürrgrabenweg die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ bis Ende November nicht bedienen. Als Ersatz dient die Haltestelle „Botanischer Garten“ in der Schubertstraße. Ab 19. September hält die Linie E1 in Richtung Reiterkaserne außerdem an dieser Haltestelle, damit ein Umstieg auf die Linie 41 möglich ist. Bei den Linien E1 und 58 befindet sich die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ in Richtung Mariatrost beziehungsweise Hauptbahnhof vor dem Hilmteichschlössl.

Zwei Baustellen dauern noch an

Auch in anderen Teilen von Graz bleiben Umleitungen bestehen. Die Baustelle in der Elisabethinergasse betrifft die Linien 40, 67 und N3 und soll am 30. Oktober 2026 enden. In der Puntigamer Straße kommt es weiterhin zu Einschränkungen für die Linie 64. Diese Baustelle soll ebenfalls am 30. Oktober 2026 abgeschlossen sein.