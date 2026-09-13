Graz wird zum Treffpunkt für mehr als 750 Physiker

Von 20. bis 25. September 2026 dreht sich an der Universität Graz vieles um Physik. Mehr als 750 Wissenschaftler aus ganz Europa kommen in die Stadt. Auch ein kostenloser Vortrag zum Klimawandel steht am Programm.

Ob im Handy, in medizinischen Geräten oder in PV-Anlagen: Physikalische Phänomene begegnen dir täglich. Von 20. bis 25. September rückt die Physik in Graz besonders in den Mittelpunkt. Mehr als 750 Wissenschaftler treffen sich dafür an der Universität Graz. Anlass ist auch ein Jubiläum: Die Österreichische Physikalische Gesellschaft (ÖPG) tagt zum 75. Mal. Dafür wurde Graz als Veranstaltungsort gewählt.

Zurück zum Ursprung

Die Wahl der Stadt hat einen besonderen Hintergrund. „Das Jubiläum wird somit an dem Ort gefeiert, wo der Verein zur Förderung der physikalischen Wissenschaften in Forschung, Entwicklung und Unterricht 1950 gegründet wurde“, berichtet Martin Sterrer vom Institut für Physik der Uni Graz. Gemeinsam mit Roland Resel von der TU Graz ist er für die Organisation der wissenschaftlichen Tagung verantwortlich. Die beiden Universitäten arbeiten bereits seit mehr als 20 Jahren im Verbund NAWI Graz zusammen. Einen weiteren Höhepunkt dieser Zusammenarbeit soll 2030 die Eröffnung des Graz Center of Physics bringen.

Physik unter einem Dach

Das Gebäude befindet sich derzeit noch im Bau. „Das europäische Vorzeige-Projekt weckt international reges Interesse“, weiß Sterrer. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) errichtet für Uni Graz und TU Graz ein rund 50.000 Quadratmeter großes Bauwerk. Dort sollen die Physik-Institute beider Universitäten an einem Standort zusammengeführt werden. Platz ist für rund 1.700 Studierende und etwa 600 Mitarbeiter vorgesehen. Geplant sind unter anderem moderne Labors, Werkstätten und großzügige Lehrflächen.

Austausch in Graz

Der Kongress bringt rund 750 Teilnehmer aus ganz Europa nach Graz. Zum 75-jährigen Jubiläum wird die Tagung gemeinsam mit der Sektion Kondensierte Materie der Europäischen Physikalischen Gesellschaft (EPS) veranstaltet. Auf dem Programm stehen dutzende wissenschaftliche Workshops. Doch nicht alle Veranstaltungen richten sich ausschließlich an Fachleute. Ein Vortrag über den Klimawandel ist öffentlich zugänglich.

Vortrag zum Klima

Am 22. September 2026 spricht Douglas Maraun vom Wegener Center der Universität Graz um 18.30 Uhr an der TU Graz. Der Vortrag findet im Hörsaal P1 in der Petersgasse 16 statt. Dabei geht es um drei Fragen: Wie hat sich das Klima bereits verändert, was sind die Ursachen dieser Entwicklung und was können wir für die Zukunft erwarten? Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.