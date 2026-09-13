Ohne Helm und zu Zweit unterwegs: Neunjähriger bei Sturz von getuntem E-Scooter schwer verletzt
Bei einem Unfall mit einem E-Scooter Sonntagnachmittag, 13. September 2026, wurden zwei Burschen verletzt.
Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Graz Umgebung lenkte gegen 13.30 Uhr einen E-Scooter auf der Johann- Puch- Gasse in Wagnitz in Richtung Norden, sein neunjähriger Bruder fuhr unerlaubt mit. Beide trugen keinen Helm.
Bub wurde schwer verletzt
Dabei kamen die beiden zu Sturz, wobei der Neunjährige schwer und der 15-Jährige leicht verletzt wurde. Der Jüngere musste mit einer schweren Kopfverletzung im LKH-Graz stationär aufgenommen werden.
E-Scooter ist frisiert
Im Zuge der weiteren polizeilichen Erhebungen konnten Polizistinnen und Polizisten eine technische Vorrichtung am Scooter wahrnehmen. Diese Vorrichtung macht es möglich, die Geschwindigkeit des Scooters von den erlaubten 25 km/h auf 49 km/h zu erhöhen. Diese erhöhte Geschwindigkeit wurde in weiterer Folge auf einem Rollenprüfstand gemessen. Des Weiteren wies der E-Scooter eine unerlaubte Leistung von 2000 Watt auf. Der 15-Jährige wird angezeigt, weitere Erhebungen sind notwendig.