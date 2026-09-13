Ohne Helm und zu Zweit unterwegs: Neunjähriger bei Sturz von getuntem E-Scooter schwer verletzt

Ein Nuenjährger wurde heute bie einem Unfall mit einem E-Scooter schwer verletzt.

Ein Nuenjährger wurde heute bie einem Unfall mit einem E-Scooter schwer verletzt.

Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Graz Umgebung lenkte gegen 13.30 Uhr einen E-Scooter auf der Johann- Puch- Gasse in Wagnitz in Richtung Norden, sein neunjähriger Bruder fuhr unerlaubt mit. Beide trugen keinen Helm.

Bub wurde schwer verletzt

Dabei kamen die beiden zu Sturz, wobei der Neunjährige schwer und der 15-Jährige leicht verletzt wurde. Der Jüngere musste mit einer schweren Kopfverletzung im LKH-Graz stationär aufgenommen werden.

E-Scooter ist frisiert

Im Zuge der weiteren polizeilichen Erhebungen konnten Polizistinnen und Polizisten eine technische Vorrichtung am Scooter wahrnehmen. Diese Vorrichtung macht es möglich, die Geschwindigkeit des Scooters von den erlaubten 25 km/h auf 49 km/h zu erhöhen. Diese erhöhte Geschwindigkeit wurde in weiterer Folge auf einem Rollenprüfstand gemessen. Des Weiteren wies der E-Scooter eine unerlaubte Leistung von 2000 Watt auf. Der 15-Jährige wird angezeigt, weitere Erhebungen sind notwendig.