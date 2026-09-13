In drei Minuten am Einsatzort: Neuer Lösch-Panther am Graz Airport

Am Graz Airport ist seit 10. September ein neuer Panther 6x6 offiziell im Dienst. Das Löschfahrzeug bringt 12.500 Liter Wasser mit und muss im Alarmfall helfen, jeden Punkt des Pistensystems in höchstens drei Minuten zu erreichen.

Bereits am 26. Mai 2026 wurde das neue Flughafenlöschfahrzeug am Graz Airport übernommen. Seitdem machten sich die Mitglieder der Betriebsfeuerwehr in intensiven Schulungen mit allen Systemen und Funktionen vertraut. Am 10. September wurde der Panther 6×6 von Edmund Murher von der Pfarre Feldkirchen/Graz geweiht und offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die Geschäftsführer Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig erklären: „Die Feuerwehr und ihre Ausrüstung hat auf Flughäfen eine essenzielle Funktion“, und ergänzen: „Mit dem neuen Panther bekräftigen wir einmal mehr unser Engagement für höchste Sicherheitsstandards und unseren Anspruch, als moderner und zukunftsorientierter Flughafen stets auf dem neuesten Stand zu sein.“

12.500 Liter Wasser

Das Fahrzeug stammt von Rosenbauer und gehört zur jüngsten Generation des Modells Panther. Unter dem Kürzel FLF 3 verfügt es über 700 PS, einen Wassertank mit 12.500 Litern und einen Schaummitteltank mit 1.500 Litern. Die Pumpe schafft 8.000 Liter pro Minute, während das Pump-and-Roll-System den Löschbetrieb auch während der Fahrt ermöglicht. Zusätzlich sind ein Frontwerfer und ein Dachwerfer eingebaut, der Wasser bis zu 100 Meter weit werfen kann.

180 Sekunden

Im Alarmfall zählt am Flughafen jede Sekunde. In höchstens drei Minuten muss die Feuerwehr die Enden des Pistensystems erreichen, die mehr als zwei Kilometer vom Feuerwehrgebäude entfernt sind. In diesen 180 Sekunden müssen die Feuerwehrmänner zu ihrer Schutzkleidung kommen, sie anziehen, die Fahrzeuge starten und am Einsatzort eintreffen. Zu ihren Aufgaben gehören die Flugzeugbrandbekämpfung, die Menschenrettung sowie das Sichern von Rettungs- und Evakuierungswegen bei Flugnotfällen.

74 Kräfte im Dienst

Die Flughafenfeuerwehr kümmert sich außerdem um den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz in Gebäuden und Anlagen sowie um technische Einsätze, etwa die Bergung bewegungsunfähiger Luftfahrzeuge. Auch die Erste-Hilfe-Station am Flughafen wird von der Feuerwehr betrieben. Für diese Aufgaben stehen mehr als 74 Stammmitarbeiter im Schichtbetrieb bereit, die unter anderem aus Flugzeugabfertigung, Werkstätten, Fracht und Hausverwaltung kommen. Entscheidend ist die vorgeschriebene Einsatzfähigkeit: Sind nicht genug ausgebildete Feuerwehrmänner im Dienst, gibt es keinen Flugbetrieb.