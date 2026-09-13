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/ ©Feuerwehr Hart bei Graz
Foto auf 5min.at zeigt die Feuerwehr Hart bei Graz bei einem Einsatz.
Ein Auto kam am Doktor-Robert-Griedl-Weg von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.
Hart bei Graz
13/09/2026
Keine Verletzten

Unfall in Hart bei Graz: Auto prallt frontal gegen Baum

In Hart bei Graz kam am Sonntagnachmittag ein Auto von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei rückten aus. Verletzt wurde zum Glück niemand.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(187 Wörter)
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Um 16.24 Uhr wurde die Feuerwehr Hart bei Graz am Sonntag, dem 13. September, zu einem Verkehrsunfall am Doktor-Robert-Griedl-Weg alarmiert. Ein Auto war dort von der Straße abgekommen. Anschließend kollidierte der Wagen frontal mit einem Baum. Wie es zu dem Unfall kam, geht aus den Angaben der Feuerwehr nicht hervor.

Keine Verletzten

Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, waren Polizei und Rotes Kreuz bereits vor Ort. Trotz des Aufpralls gab es zum Glück keine Verletzten. Damit konnte sich die Feuerwehr auf die Absicherung der Unfallstelle konzentrieren. Zusätzlich wurde vorsorglich ein Brandschutz aufgebaut.

Foto auf 5min.at zeigt die Feuerwehr Hart bei Graz bei einem Einsatz.
©Feuerwehr Hart bei Graz |
Die Feuerwehr Hart bei Graz sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte das Abschleppunternehmen.

Hilfe beim Abschleppen

Nachdem die Unfallstelle abgesichert war, unterstützten die Einsatzkräfte auch das Abschleppunternehmen. Der ÖAMTC war ebenfalls am Einsatz beteiligt. Weitere Tätigkeiten der Feuerwehr waren laut den vorliegenden Angaben nicht notwendig.

Knapp zwei Stunden

Knapp zwei Stunden waren die Einsatzkräfte mit dem Unfall beschäftigt. Danach konnte sich die Feuerwehr Hart bei Graz wieder einsatzbereit melden. Im Einsatz standen ein Mehrzweckfahrzeug und ein Rüstlöschfahrzeug der Feuerwehr. Insgesamt waren 14 Feuerwehrkameraden sowie Rotes Kreuz, Polizei und ÖAMTC beteiligt.

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