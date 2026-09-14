Mega-Indoor-Fußballplatz in der Steiermark eröffnet

Südlich von Graz ist ein Fußballplatz der besonderen Art entstanden. Bis zu neun Mannschaften können in der neuen „Hall of Ball“ gleichzeitig spielen.

Südlich von Graz ist ein Fußballplatz der besonderen Art entstanden. Bis zu neun Mannschaften können in der neuen „Hall of Ball“ gleichzeitig spielen.

Fußballtraining mitten im Winter, bei Starkregen oder Schnee – und das auf einem Spielfeld, das fast so groß ist wie ein normaler Fußballplatz. Das ist in der Steiermark jetzt möglich: In Premstätten südlich von Graz hat die „Hall of Ball“ eröffnet. Mit fast 6.000 Quadratmetern überdachter Kunstrasenfläche wird sie als größte Indoor-Anlage ihrer Art in Europa bezeichnet.

„Hall of Ball“ eröffnet

Wo einst unter anderem Tennisstar Thomas Muster spielte und später die Eiskunstlauf-Europameisterschaft ausgetragen wurde, rollt nun der Fußball. Die frühere Daviscup-Halle auf dem Areal des Schwarzl-Freizeitzentrums wurde zur ganzjährig nutzbaren Sporthalle umgebaut. Am Donnerstag, 10. September, wurde die neue „Hall of Ball“ eröffnet. Das Herzstück ist ein 90 Meter langes und 60 Meter breites Spielfeld. Insgesamt umfasst die überdachte Kunstrasenfläche 5.922 Quadratmeter. Der verwendete Kunstrasen erfüllt laut Betreiber die FIFA-Standards und ist speziell für den Einsatz in der Halle ausgelegt.

Ausweichen bei Überschwemmungen und Co.

Damit ist die Anlage nicht nur für Hobbykicker gedacht. Betreiber Martin Reiner erklärte gegenüber dem ORF, dass das Feld von seiner Größe her sogar Spiele bis zur Regionalliga ermöglichen würde. Fällt ein Match im Freien beispielsweise aufgrund von Überschwemmungen aus, könnte die Halle somit eine Alternative bieten.

Bis zu neun Spiele gleichzeitig möglich

Das große Feld lässt sich außerdem in zahlreiche kleinere Bereiche unterteilen. Möglich sind etwa Halb-, Drittel-, Viertel- oder noch kleinere Felder. Insgesamt können laut Betreiber bis zu neun Spielflächen gleichzeitig genutzt werden. Damit sollen beispielsweise mehrere Nachwuchsmannschaften parallel trainieren oder Hobbyturniere stattfinden können. Neben Fußball ist die Halle auch für Sportarten wie American Football, Rugby, Lacrosse, Frisbee oder Footvolley ausgelegt.

Auch für kleine Vereine interessant

Gerade in der kalten Jahreszeit könnte die Anlage für Vereine interessant werden, die ansonsten nur eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten haben. Der große Vorteil: Trainiert werden kann unabhängig von Regen, Schnee oder niedrigen Temperaturen. Auch Sturm Graz sieht Potenzial in der neuen Anlage. Thomas Tebbich, Geschäftsführer Wirtschaft des Bundesligisten, verwies gegenüber dem ORF darauf, dass Profifußballer heutzutage kaum noch klassische Hallenturniere auf Parkett bestreiten. Mit einem Kunstrasenplatz dieser Dimension könnte Hallenfußball für Profis allerdings wieder interessanter werden.

Infrastruktur teils noch in Vorbereitung

Zur Ausstattung gehören Tore für unterschiedliche Feldgrößen, Trainingsmaterial und LED-Beleuchtung. Auch mobile Tribünen sowie Umkleiden und Duschen sind vorgesehen beziehungsweise teilweise noch in Vorbereitung. Parkplätze befinden sich direkt bei der Halle, Gastronomie gibt es ebenfalls am See. Die „Hall of Ball“ ist täglich von 8 bis 23 Uhr geöffnet. Plätze können in Einheiten von jeweils 30 Minuten gebucht und mehrere Zeitfenster miteinander kombiniert werden.