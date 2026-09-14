Musikalischer „Blumengruß“ gegen Mobbing: Grazer Musiker setzt ein Zeichen

„Menschen sind wie Blumen: In einem Umfeld voller Respekt, Wertschätzung und Liebe können sie aufblühen und ihre ganze Schönheit entfalten. Werden sie hingegen ständig verletzt oder klein gemacht, beginnen sie zu verwelken“, erklärt Markus Keimel die Idee hinter seinem neuen Song. „Flowerz“ erschien am 4. September und ist all jenen gewidmet, die Ausgrenzung oder Ungerechtigkeit erlebt haben. Keimel möchte sie mit seiner Hymne gegen Mobbing daran erinnern, ihren eigenen Wert auch dann nicht aus den Augen zu verlieren, wenn andere versuchen, sie kleinzumachen. „Jeder Mensch verdient die Chance, aufzublühen – und Mobbing darf niemals Akzeptanz erfahren“, so der Grazer.

Bewusst kein perfektes Maskottchen

Musikalisch verpackt der Singer-Songwriter die ernste Botschaft in einen Mix aus Akustik- und E-Gitarren, Klavier und Streichern. Melancholische Passagen treffen dabei auf hoffnungsvollere Töne. Auch im Musikvideo zieht sich die Botschaft gegen Ausgrenzung durch. Verantwortlich dafür ist die Grazer Künstlerin und Keimels Lebensgefährtin Mara Kornschober. Sie entwarf unter anderem das Maskottchen, das ganz bewusst nicht makellos aussehen soll. „Mobbing trifft meistens die, die eben nicht dem Idealbild entsprechen oder einfach anders sind. Es darf in der heutigen Zeit nicht mehr sein, dass Menschen ausgegrenzt werden, nur weil sie anders aussehen oder denken“, erklärt Kornschober. Darum setzen die beiden Künstler bei ihrem Maskottchen auf eine ragdollartige Figur mit zwei verschiedenen Augen und einem Herzerlmund.

Erste Veröffentlichung bei österreichischem Label

Für Keimel markiert „Flowerz“ auch beruflich einen neuen Abschnitt. Seit Mai 2026 steht der 1987 geborene Steirer beim Wiener Plattenlabel Konkord Records unter Vertrag. Die neue Single ist seine erste Veröffentlichung über ein österreichisches Label. „Es freut mich, nach all den Jahren in Deutschland auch endlich einmal bei einem Label aus meinem Heimatland Musik zu veröffentlichen“, sagt er. Neu im Musikgeschäft ist Keimel allerdings nicht. Bereits mit zwölf Jahren begann er eigenen Angaben zufolge, Songs zu schreiben, mit 14 spielte er sein erstes Konzert im Grazer Orpheum. Mittlerweile hat er mehrere Tonträger veröffentlicht und mehr als 200 Konzerte in Österreich und Deutschland gespielt. Neben der Musik ist er auch als Schriftsteller und Journalist tätig.

Kinderbuch soll 2027 folgen

Nach „Flowerz“ arbeitet der Grazer bereits an den nächsten Projekten. Für 2027 ist eine weitere Single geplant. Außerdem soll sein erstes Kinderbuch erscheinen. Geplant ist ein Fantasy-Roman für Leseanfänger, bei dem Freundschaft, Mut und Fantasie im Mittelpunkt stehen.