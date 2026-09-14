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Bild auf 5min.at zeigt Hart bei Graz
Hart bei Graz
14/09/2026
Zum ersten Mal

Premiere in Hart bei Graz: „Food & Fun Festival“ kommt

Von 9. bis 11. Oktober 2026 gastiert das „Food & Fun Festival“ erstmals am Parkplatz beim Eisstadion in Hart bei Graz.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(175 Wörter)
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Am Parkplatz beim Eisstadion in Hart bei Graz findet von Freitag, 9. Oktober, bis Sonntag, 11. Oktober 2026, das „Food & Fun Festival“ zum ersten Mal statt. Besucher dürfen sich auf über 100 frisch zubereitete Spezialitäten aus aller Welt freuen. Sämtliche Gerichte kosten weniger als 10 Euro. „Mit dem Food & Fun Festival möchten wir Menschen zusammenbringen und zeigen, wie vielfältig internationales Streetfood sein kann. Gleichzeitig schaffen wir ein Erlebnis für die ganze Familie – mit hochwertigem Essen, Unterhaltung und freiem Eintritt“, so der Veranstalter.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Neben den Kulinarik-Ständen bietet das Festival an allen drei Tagen ein umfangreiches Rahmenprogramm. Für Unterhaltung sorgen Kinderattraktionen, Maskottchen zum Anfassen, Live-Shows sowie eine Robotershow. Zudem wird vor Ort ein Gewinnspiel mit Sachpreisen veranstaltet. Veranstaltet wird das Event von der Food & Fun Festival Stefans Baumkuchen GmbH, während die Gemeinde Hart bei Graz das Areal beim Eisstadion zur Verfügung stellt.

Öffnungszeiten

  • Freitag (9. Oktober): 15 bis 22 Uhr
  • Samstag (10. Oktober): 11 bis 22 Uhr
  • Sonntag (11. Oktober): 11 bis 18 Uhr
  • Freier Eintritt
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