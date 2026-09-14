Premiere in Hart bei Graz: „Food & Fun Festival“ kommt
Von 9. bis 11. Oktober 2026 gastiert das „Food & Fun Festival“ erstmals am Parkplatz beim Eisstadion in Hart bei Graz.
Am Parkplatz beim Eisstadion in Hart bei Graz findet von Freitag, 9. Oktober, bis Sonntag, 11. Oktober 2026, das „Food & Fun Festival“ zum ersten Mal statt. Besucher dürfen sich auf über 100 frisch zubereitete Spezialitäten aus aller Welt freuen. Sämtliche Gerichte kosten weniger als 10 Euro. „Mit dem Food & Fun Festival möchten wir Menschen zusammenbringen und zeigen, wie vielfältig internationales Streetfood sein kann. Gleichzeitig schaffen wir ein Erlebnis für die ganze Familie – mit hochwertigem Essen, Unterhaltung und freiem Eintritt“, so der Veranstalter.
Umfangreiches Rahmenprogramm
Neben den Kulinarik-Ständen bietet das Festival an allen drei Tagen ein umfangreiches Rahmenprogramm. Für Unterhaltung sorgen Kinderattraktionen, Maskottchen zum Anfassen, Live-Shows sowie eine Robotershow. Zudem wird vor Ort ein Gewinnspiel mit Sachpreisen veranstaltet. Veranstaltet wird das Event von der Food & Fun Festival Stefans Baumkuchen GmbH, während die Gemeinde Hart bei Graz das Areal beim Eisstadion zur Verfügung stellt.
Öffnungszeiten
- Freitag (9. Oktober): 15 bis 22 Uhr
- Samstag (10. Oktober): 11 bis 22 Uhr
- Sonntag (11. Oktober): 11 bis 18 Uhr
- Freier Eintritt