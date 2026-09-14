Graz-Mediziner klärt auf: Wie du das Immunsystem deines Kindes stärkst

Schulstart bedeutet auch Erkältungszeit: Doch statt teurer „Immunbooster“ braucht das kindliche Immunsystem ganz andere Dinge. Ein Grazer Infektiologe erklärt, was Kindern bei der Abwehr von Infekten wirklich hilft.

Mit dem Schulstart und kühleren Temperaturen beginnt für viele Familien in der Steiermark wieder die Saison von Husten, Schnupfen und Fieber. Dass Kinder nun vermehrt Erreger nach Hause bringen, sei laut Experten völlig normal. Bis zu zwölf banale Infekte pro Jahr gelten bei Kleinkindern als unbedenklich, da das Immunsystem viele Keime erst kennenlernen muss. Auf der Suche nach Schutz greifen viele Eltern im Herbst zu Vitaminpräparaten oder speziellen Produkten für die Darmflora. Volker Strenger, Kinderarzt und Infektiologe am Uniklinikum Graz erteilt diesen Methoden jedoch eine Absage.

Schlaf, Bewegung und frische Luft statt Pillen

Für gesunde Kinder bringt die zusätzliche Einnahme von Vitaminen oder Präparaten wissenschaftlich keinen nachgewiesenen Nutzen für die Abwehrkräfte. Viel entscheidender seien die Basis-Faktoren im Alltag:

Ausreichend Schlaf: Schulkinder benötigen etwa neun bis zwölf Stunden Schlaf pro Nacht, Jugendliche rund acht bis zehn Stunden.

Schulkinder benötigen etwa neun bis zwölf Stunden Schlaf pro Nacht, Jugendliche rund acht bis zehn Stunden. Tägliche Bewegung: Mindestens eine Stunde Bewegung am Tag (z. B. Schulweg zu Fuß oder Radfahren) wird empfohlen.

Mindestens eine Stunde Bewegung am Tag (z. B. Schulweg zu Fuß oder Radfahren) wird empfohlen. Weniger Bildschirmzeit: Tablets und Smartphones schwächen die Abwehr zwar nicht direkt, rauben aber Zeit für Schlaf und Bewegung im Freien.

Tablets und Smartphones schwächen die Abwehr zwar nicht direkt, rauben aber Zeit für Schlaf und Bewegung im Freien. Gesunde Ernährung & Rauchfreiheit: Ballaststoffreiches Essen mit viel Obst und Gemüse sowie das Vermeiden von Passivrauch sind essenziell.

Impfpass-Check zum Schulbeginn

Einen wirksamen Schutz gegen spezifische Erreger gibt es laut dem Grazer Infektiologen aber doch: Impfungen. Eltern sollten den Herbst nutzen, um den Impfpass der Kinder zu überprüfen. Besonders relevant für die kommenden Monate sei auch die jährliche Grippeimpfung (Influenza), die für Kinder ab zwei Jahren unkompliziert als Nasenspray verabreicht werden kann.