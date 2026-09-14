Sturm Graz gegen Rennes: Polizei richtet Sicherheitszone in Liebenau ein

Europa-League-Auftakt in Graz: Zum Heimspiel von Sturm Graz gegen den französichen Klub Stade Rennais verordnet die Polizei eine große Sicherheitszone rund um das Stadion Liebenau. Es drohen Betretungsverbote und Strafen.

In der Merkur Arena in Graz-Liebenau steht am Mittwoch, dem 16. September 2026, das UEFA-Europa-League-Match zwischen dem SK Puntigamer Sturm Graz und dem französischen Vertreter Stade Rennais FC auf dem Programm. Anpfiff ist um 21 Uhr. Um die Sicherheit rund um das internationale Großevent zu gewährleisten, greift die Landespolizeidirektion Steiermark zu strengen Maßnahmen. Gemäß § 49a des Sicherheitspolizeigesetzes wurde ein eigener Sicherheitsbereich rund um das Liebenauer Stadion verordnet. Die Maßnahme gilt am Mittwoch, 16. September 2026, von 15 Uhr bis Donnerstag, 17. September 2026, 1 Uhr.

Exekutive kann Personen wegweisen

Der verordnete Bereich zieht sich über ein weites Areal in Liebenau und der Jakomini-Gegend: Er wird unter anderem von der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Münzgrabenstraße, der Kasernstraße und der Raiffeisenstraße eingegrenzt. Innerhalb dieser Zone sind die Polizeiorgane ermächtigt, Personen konsequent wegzuweisen, wenn diese im Zusammenhang mit der Sportveranstaltung gefährliche Angriffe auf Leben, Gesundheit oder Eigentum verüben oder dies versuchen. Den Betroffenen wird zeitgleich das Betreten der Sicherheitszone untersagt.

Bis zu 1.000 Euro Strafe bei Verstößen

Wer sich nicht an ein ausgesprochenes Betretungsverbot hält und das Areal dennoch betritt, begeht eine schwere Verwaltungsübertretung. Es drohen Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro (oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen). Wer trotz Abmahnung weiter in der Zone verharrt, muss mit der sofortigen Festnahme rechnen.