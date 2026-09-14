Notfall-WM in Polen: Grazer Mediziner-Team holt Gold

Großartiger Erfolg für die steirische Notfallmedizin: Das Wettkampfteam der KAGes und Med Uni Graz hat bei der 23. Internationalen Meisterschaft im Medizinischen Rettungsdienst in Polen den 1. Platz geholt.

Fast 24 Stunden Dauerbelastung, extrem anspruchsvolle Notfallszenarien bei Tag und Nacht sowie rund 60 gegnerische Teams aus ganz Europa: Das notfallmedizinische Wettkampfteam der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) und der Medizinischen Universität Graz konnte sich bei den 23. Internationalen Meisterschaften im Medizinischen Rettungsdienst im polnischen Olsztyn (9. bis 11. September 2026) den herausragenden 1. Platz in der internationalen Wertung sichern. Für das steirische Team gingen Anastasia Grumeth, Bernhard Kowalski, Gerhard Andrieu und Marcel Schaffarczyk an den Start. Die vier Experten verfügen über langjährige Praxiserfahrung, die sie beim Österreichischen Roten Kreuz (Bezirksstelle Graz-Stadt) gesammelt haben.

Dramatische Einsatzszenarien in Echtzeit

Um die Bewertung durch die internationale Fachjury so realitätsnah wie möglich zu gestalten, wurden die Einsätze mit professionellen Unfalldarstellern aufwendig inszeniert. Das Grazer Vierer-Team musste unter immensem Zeit- und Entscheidungsdruck unter anderem folgende Fälle meistern:

Schwerer Brandunfall: Versorgung eines Patienten gemeinsam mit der Feuerwehr.

Versorgung eines Patienten gemeinsam mit der Feuerwehr. Notfall bei Kind: Behandlung eines verunfallten Kindes mit starker Blutung und angeborener Blutgerinnungsstörung.

Behandlung eines verunfallten Kindes mit starker Blutung und angeborener Blutgerinnungsstörung. Tauch- und Verkehrsunfall: Ein Tauchretter-Einsatz mit der Wasserrettung sowie die Erstversorgung eines schweren Traumas nach einem Autocrash.

Wertvoller Wissensgewinn für Graz

Neben Gratulationen von der KAGes-Führung, Med-Uni-Rektorin Andrea Kurz und Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl zieht auch das Siegerteam ein wertvolles Fazit: „Die Szenarien zeigen sehr unmittelbar, was unter hohem Druck gut funktioniert und wo wir unsere Abläufe noch weiter verbessern können. Die international gewonnenen Erfahrungen sind für unsere tägliche Arbeit und Patientenversorgung besonders wertvoll“, erklärt Teamleiter Bernhard Kowalski.