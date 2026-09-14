Meilenstein beim Uni-Großprojekt: Rohbau des „Physics Center“ wächst

Der Bau des „Graz Center of Physics“ feiert den nächsten Meilenstein. Der Rohbau hat das Niveau der künftigen, öffentlich zugänglichen Stadtterrasse mit Schlossbergblick erreicht.

Das Projekt der Grazer Universitätslandschaft schreitet im Eiltempo voran: Das künftige „Graz Center of Physics“ (GCP), das die Physik-Institute der Universität Graz und der TU Graz an einem Standort vereinen wird, feiert einen wichtigen Bau-Erfolg. Der Rohbau hat nun das Niveau der künftigen „Stadtterrasse“ erreicht. Diese Terrasse wird nach der geplanten Eröffnung im Jahr 2030 nicht nur Forschenden zur Verfügung stehen, sondern als öffentlich zugänglicher Bereich mit parkähnlicher Begrünung, Bäumen und zwei großen Freitreppen die gesamte Bevölkerung einladen.

Internationale Maßstäbe und grüne Oase

Bauherr und Eigentümer des Großprojekts ist die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Geschäftsführerin Christine Dornaus hebt hervor, dass der Neubau internationale Standards setzen werde. Als symbolischen Akt für die künftige Begrünung übergab die BIG den beiden Universitätsrektoren bereits ein Bäumchen, das später auf der Stadtterrasse gepflanzt wird. Auch im Straßenraum setzt man auf Natur: In der Attemsgasse, Goethestraße und Harrachgasse wird das Gebäude von klimaresilienten Bäumen umsäumt.