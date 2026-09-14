Krampuslauf in Graz findet heuer ungewöhnlich früh statt

Im November wird es in der Grazer Innenstadt wieder schaurig. Zahlreiche Krampusgruppen ziehen durch die Stadt. Heuer findet der Lauf allerdings deutlich früher als gewohnt statt.

Am Sonntag, 8. November 2026, steht in Graz wieder ein großes Krampus-Spektakel auf dem Programm. Rund um Freiheitsplatz und Karmeliterplatz erwartet die Besucher ein Mix aus Brauchtum, Unterhaltung und Musik. Nach mehreren Jahren Pause war der Krampuslauf bereits im Vorjahr zurückgekehrt. Nun soll die Veranstaltung erneut zahlreiche Leute in die Innenstadt locken.

Kinderprogramm startet am Nachmittag

Los geht es bereits um 14 Uhr am Freiheitsplatz. Dort steht zunächst die jüngere Generation im Mittelpunkt. Ein Kinderprogramm sowie verschiedene Angebote für Familien sollen die Zeit bis zum eigentlichen Krampuslauf überbrücken. Am Karmeliterplatz gibt es parallel ein Rahmenprogramm mit Musik, Streetfood und Verkaufsständen. Auch nach dem Lauf soll dort bei der Aftershow weitergefeiert werden.

Ab 18 Uhr wird es schaurig

Der Höhepunkt folgt um 18 Uhr: Dann ziehen zahlreiche Krampusgruppen mit aufwendig gestalteten Masken und Kostümen durch das Veranstaltungsareal. Dazu kommen die typischen lauten Glocken, die für die passende Atmosphäre sorgen. Damit auch Besucher, die nicht direkt am Lauf stehen, nichts verpassen, wird das Geschehen auf Videowalls an beiden Plätzen übertragen.

Termin bewusst vor dem 11. November

Eine Besonderheit gibt es heuer beim Datum. Der Veranstalter weist darauf hin, dass der Grazer Krampuslauf ausnahmsweise bereits am 8. November stattfindet. Grund dafür sind umfangreiche Bauarbeiten sowie Überschneidungen mit anderen großen Veranstaltungen. Der Termin liegt damit noch vor dem traditionellen Beginn der Krampuszeit rund um den 11. November.

Krampus oder Percht?

Krampusse und Perchten werden häufig miteinander verwechselt, gehören im Brauchtum aber nicht zur selben Figur. Der Krampus gilt traditionell als Begleiter des Nikolaus. Perchten sind hingegen vor allem mit den Wintermonaten verbunden. Bei den sogenannten Schiachperchten dominieren furchteinflößende Masken und wilde Erscheinungsbilder. Schönperchten treten dagegen in aufwendig gestalteten, helleren Gewändern auf und stehen sinnbildlich für Glück und Licht. Beim Grazer Lauf stehen jedoch die Krampusse mit ihren Masken, Kostümen und Glocken im Mittelpunkt.