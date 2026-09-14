Volles Haus in Graz: Fotoausstellung zeigt Alltag von Rassismus

Mit einem vollen Haus und großem Besucherandrang startete am Samstag die Fotoausstellung „un:gleich – Realität Rassismus“ im Schaumbad Graz. Neben zahlreichen Interessierten kamen auch die Initiatorinnen sowie ein Großteil der am Projekt Beteiligten zusammen, um das Werk gemeinsam der Öffentlichkeit zu präsentieren. Für das Projekt wurden in den vergangenen Monaten 20 Menschen unterschiedlichen Alters und verschiedener Herkunft in persönlichen Gesprächen interviewt und fotografiert. Die Porträts zeigen eindringlich, wie tief Rassismus in den Alltag eingreift und das Leben der Betroffenen prägt.

Podiumsdiskussion gab persönliche Einblicke

Ein zentraler Programmpunkt der Eröffnung war eine Podiumsdiskussion mit den Projektteilnehmern Adjanie Kamucote (Antidiskriminierungs-Trainerin) und Mario Tellez Giron Carmona (Jugendarbeiter). Sie verknüpften eigene Diskriminierungserfahrungen mit fachlichen Perspektiven und diskutierten über notwendige politische Forderungen. Die Ausstellung ist noch bis zum 26. September 2026 im Schaumbad Graz für Besucher geöffnet.