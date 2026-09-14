Personelle Neuerung: FPÖ Graz stellt sich organisatorisch neu auf

Bei der FPÖ Graz kommt es zu einer personellen Veränderung in der Stadtparteigeschäftsführung: Der bisherige Organisationsreferent der FPÖ Steiermark, Michael Wippel, übernimmt künftig die Funktion des Stadtparteigeschäftsführers der FPÖ Graz. Er folgt damit auf Andreas Wurzinger, der diese Aufgabe bisher innehatte. Wurzinger wechselt künftig in das Büro von FPÖ-Stadtrat und Grazer René Apfelknab und wird dort die Funktion des Büroleiters übernehmen. Damit bringt er seine bisherige Erfahrung und sein Know-how künftig direkt in die politische Arbeit des Stadtratsbüros ein.

Stadtrat dankt Vorgänger und begrüßt Nachfolger

„Ich bedanke mich bei Andreas Wurzinger für die hervorragende Arbeit, die er als Stadtparteigeschäftsführer geleistet hat. Er hat in dieser Funktion wichtige Impulse gesetzt und einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Arbeit der FPÖ Graz geleistet. Gleichzeitig freut es mich, dass wir mit Michael Wippel einen engagierten und kompetenten Nachfolger gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass er die erfolgreiche Arbeit fortsetzen und gemeinsam mit unserem Team weitere wichtige Akzente setzen wird“, betont Stadtparteiobmann und Stadtrat René Apfelknab.

Auch Michael Wippel blickt motiviert auf seine neue Aufgabe:

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf die neue Herausforderung. Die FPÖ Graz ist eine starke politische Kraft, die für eine konsequente freiheitliche Politik in unserer Stadt steht. Ich möchte meine bisherige Erfahrung künftig in die Arbeit der Stadtpartei einbringen, die organisatorischen Strukturen weiterentwickeln und gemeinsam mit dem gesamten Team unseren erfolgreichen Weg fortsetzen“, erklärt Michael Wippel.